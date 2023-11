Detuvieron a banda de desvalijadores en Zapotlán

El operativo se implementó en seguimiento a una denuncia anónima que alertaba sobre un punto de posible almacenamiento y desvalijamiento de vehículos robados, ubicado en la colonia Centro de dicho municipio.



Como resultado, elementos estatales aseguraron, mientras intentaban darse a la fuga, a siete sujetos originarios de Tizayuca y del estado de Puebla, a quienes se les confiscaron sustancias con características propias de la marihuana, así como bolsas con polvo blanco granulado.



En tanto, desde el exterior del predio se visualizó un remolque tipo caja cargado con bobinas de papel y su tractocamión color amarillo, ambos propiedad de Transportes Tampiqueños, los cuales fueron robados el pasado martes por la mañana.



Además, un semirremolque tipo tanque y otra caja seca, ambos vacíos; así como un tractocamión desvalijado y dos vehículos, mismos que quedaron en poder de personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH).



Los detenidos, identificados como A. A. C., M. S. R. T., O. M. C., J. C. Z. M., R. P. G. H., J. C. M. C. y un menor de edad, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el procedimiento legal correspondiente.