Detienen a expresidente de la CNBV en España

El ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el gobierno de Ernesto Zedillo, Eduardo Fernández García, fue detenido al llegar al Aeropuerto de Barajas, en Madrid, procedente de un vuelo de Miami, Florida por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa.



La detención se realizó con base en una ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal o Policía Internacional (Interpol) después de que un juez del fuero común de la Ciudad de México emitió una orden de aprehensión, reportaron medios nacionales. El diario Reforma aseguró este viernes que el exfuncionario es investigado por el delito de tentativa de extorsión.



De acuerdo con Aristegui Noticias, el Denunciante cuenta con información original, material y no pública que demuestra que Televisa y los Ejecutivos de Televisa han perpetrado, durante más de una década, un esquema masivo de lavado de dinero a través de Televisa, para limpiar pagos ilegales de sobornos de funcionarios mexicanos corruptos, gobiernos y partidos políticos a Televisa y a estos ejecutivos de primer nivel. Los esquemas de soborno, corrupción y lavado de dinero de los ejecutivos de Televisa siguen siendo desmedidos hoy en día, con informes noticiosos recientes que corroboran que esta empresa que cotiza en bolsa es un vehículo para el enorme fraude y engaño de los ejecutivos al mercado’



Por su parte, Aristegui Noticias informó que la esposa del exfuncionario, Florencia Méndez, dijo que fue detenido por una acusación de ’amenazas’.



’El día de ayer Eduardo viajó de la ciudad de Miami a Madrid porque tenía en su cabeza tener una entrevista con el periódico El País. Hoy en la mañana recibí una llamada a las seis de la mañana que es detenido por las autoridades allá, se está pidiendo su extradición por el delito de amenazas. Es algo que me sorprende muchísimo, estoy muy desconcertada porque en realidad Eduardo denunció penalmente ante la SEC de Estados Unidos a Televisa y a sus principales administradores, que son Bernardo Gómez, Alfonso Angoitia y Azcárraga Jean por delitos relacionados con prácticas corruptas, lavado de dinero, perjurio, fraude fiscal y contable y otros delitos contemplados en la ley del mercado de valores. Y me sorprende muchísimo que ahora le estén acusando de amenazas. Me parece algo ilógico, que tu denuncies y ahora seas acusado de amenazas’, expuso.



El mismo medio recordó que el arresto tiene como antecedente una denuncia que Fernández García interpuso ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) en la que afirma que los ejecutivos de Televisa Emilio Azcárraga Jean, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia realizaron ’transacciones ilegales y una serie de maniobras furtivas’ para, según dijo, lavar 40 millones de dólares.



De acuerdo con esta información, quien fuera titular de la CNBV de 1995 al 2000 calificó esos recursos como ’sobornos procedentes de las arcas públicas de México o de otras actividades ilegales y delictivas’.



La denuncia presentada ante la SEC de Estados Unidos por el expresidente de la CNBV y citada por Aristegui Noticias también señala:



Fernández García ya había sido detenido en 2003 pero obtuvo su libertad, en esa ocasión fue acusado en México por uso indebido de atribuciones y facultades y revelación del secreto bancario porque habría sustraído información bancaria de cuentas supuestamente utilizadas para el financiamiento de la campaña del expresidente Vicente Fox.



En 2007, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) lo arrestó nuevamente por violación al secreto bancario y lavado de dinero, pero las autoridades tampoco lograron justificar su vinculación a proceso.Con información de SIN EMBARGO | ARISTEGUI NOTICIAS