Durante una conferencia de prensa, los líderes de las secretarías de Gobierno y de Contraloría, y de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), informaron sobre la detención del exalcalde de Progreso de Obregón, A. M. O., esta madrugada.



Las autoridades locales, reiteraron que en Hidalgo deben acostumbrarse a la cultura de la legalidad, pues nadie está por encima de la ley; el exalcalde fue auditado por un desvío de más de 10 millones de pesos, durante el ejercicio del 2022.



Y aunque otorgaron un plazo para reintegrar el recurso, se presentó un faltante de 5 millones 700 mil pesos, luego de que la ASEH emitió las observaciones correspondientes al municipio, desde finales de 2023, mismas que no fueron aclaradas y resultó en su detención por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).



Al respecto, las autoridades estatales aseguraron que se mantiene una lucha constante contra la corrupción, pero sobre todo un compromiso permanente con el pueblo, luego de que a la fecha se hayan procesado siete de once denuncias interpuestas, que tendrían que ver con las investigaciones derivadas de la denominada Estafa Siniestra.



Se explicó que, en 20 meses de trabajo intensivo, se iniciaron acciones legales contra aquellos que cometieron actos ilícitos, sin importar su afiliación política, generando así 41 denuncias por un total de 2 mil 204 millones de pesos.



Entre las irregularidades detectadas hay facturaciones simuladas, omisiones en la recuperación de fondos y devoluciones parciales de dinero. No obstante, se aseguró que se recuperaron más de 180 millones de pesos y adquirieron inmuebles valiosos para el estado.



La ASEH también dio a conocer que hasta ahora los municipios de Nopala, Epazoyucan, Pisaflores, Huautla, Tepeji, Singuilucan, Progreso, Tula, Atitalaquia y en el caso de Mineral de la Reforma por el ejercicio fiscal 2019, fueron denunciados por las irregularidades; mientras que el onceavo municipio fue omitido hasta que se inicie con la judicialización de la carpeta.



De esa forma, el pasado 15 de marzo se presentó una denuncia penal contra el municipio de Progreso de Obregón, derivada del segundo informe de la Cuenta Pública 2022. Entre las irregularidades detectadas destacan la no ejecución de obras facturadas, pagos indebidos y falta de documentación justificativa.



Por su parte, el contralor estatal manifestó que se ha realizado un intenso trabajo contra aquellos que han cometido un hecho ilícito en la forma de administrar los recursos del pueblo, pero también por la forma de actuar de los servidores públicos.



’El combate a la corrupción ha sido con todos aquellos que han cometido un ilícito. Nosotros no vemos personas, no vemos nombres, no vemos partidos, no vemos colores, simple y sencillamente vemos los hechos que constituyen un delito y eso es lo que nosotros perseguimos y actuamos’, concluyó.