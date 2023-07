Detenidos los hombres que dejaron restos y manta en un letrero de Pachuca

Las autoridades hidalguenses detuvieron a cuatro personas en flagrancia por colocar un mensaje y bolsas con restos humanos en una de las entradas a Pachuca. El secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, aclaró que no se permitirá que agrupaciones criminales se establezcan en el territorio hidalguense, por lo que se realizan esfuerzos puntuales para combatir la delincuencia.



Olivares Reyna, destacó los resultados obtenidos por las autoridades hidalguenses en materia de seguridad. Estos resultados se deben a los trabajos conjuntos, coordinados y de inteligencia entre los diferentes órdenes de gobierno.



"La tarea de depuración de las organizaciones policiacas y fortalecimiento de la seguridad, conlleva un proceso en el que se están atendiendo circunstancias y acontecimientos que por años fueron ignorados o no se llevaban a cabo con transparencia, dijo Olivares Reyna. Hoy en la entidad se están transformando las cosas y con la participación de todos se logrará el Hidalgo que queremos y merecemos", manifestó.



Expresó que existe un proceso permanente de control de confianza entre los elementos de seguridad pública para garantizar que ésta sea prioridad en la gestión.



Durante la conferencia, que también presidieron el secretario de Seguridad Pública, Salvador Neri Cruz, y el subprocurador oriente, Caleb Guadarrama Martínez, se dio a conocer que agentes adscritos a la Policía Estatal llevaron a cabo la detención de cuatro hombres, por su presunta participación en los hechos registrados la mañana de este domingo en el bulevar Everardo Márquez, municipio de Pachuca.

En recorridos de seguridad y vigilancia, informó Cruz Neri, oficiales estatales detectaron una camioneta, marca Ford, color negro, sobre dicha vialidad, además de tres sujetos, quienes se encontraban en actitud sospecha.



Al aproximarse, continuó, los elementos observaron que dichas personas se encontraban bajando maletas del vehículo y al percatarse de la presencia de la patrulla emprendieron la huida.



Señaló que ante estos hechos, los elementos iniciaron la persecución, que concluyó sobre el bulevar Ramón G. Bonfil, donde se intervino la unidad y se logró la detención de los cuatro sujetos identificados como R. P. C., J. S. R. R., G. R. C. y D. M. B.; tres de ellos originarios de San Luis Potosí y uno del Estado de México.



Asimismo, les fue asegurada un arma corta y cartuchos de diferentes calibres, hechos por los cuales los hombres y objetos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, para el desarrollo de las acciones legales en consecuencia.



’No vamos a permitir que ningún grupo o célula delictiva nos genere violencia estamos trabajando en ello, tan es así que hoy en día este patrullaje que se ha determinado en los bulevares, es precisamente para eso, para tener mayor presencia’, finalizó.



El subprocurador Caleb Guadarrama afirmó que hasta el momento los estudios periciales han determinado que el hallazgo es sólo de un cuerpo que no tiene características similares a personas reportadas como desaparecidas en la entidad.



La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo continúa con despliegues operativos para el combate a la delincuencia, por lo que reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones, realizando reportes mediante el 911 de Emergencias y/o al 089 de Denuncia Anónima.