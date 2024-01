Detalla otro empresario modus operandi de Cártel Inmobiliario

Recientemente un empresario denunció que habría sido extorsionado, por funcionarios de Benito Juárez que forman parte del Cártel Inmobiliario, con 3 millones 250 mil pesos para concluir sus obras y obtener la autorización de uso y ocupación.



Como parte de las investigaciones en torno al "Cartel Inmobiliario de Benito Juárez, el Coordinador General de Investigación Territorial, en suplencia del titular de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara López, mencionó que el modus operandi de extorsión se ha identificado desde 2015 y ha sido recurrente en al menos tres administraciones.



Posteriormente detalló que, a finales de 2014, sostuvo un nuevo encuentro con Luis Vizcaíno en un restaurante de la colonia Del Valle donde el ex servidor público le pidió apoyo para la campaña de Christian Von Roehrich, quien actualmente se encuentra preso en el reclusorio Norte por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.



"En dicho restaurante me pide y hace de mi conocimiento que están apoyando la candidatura del que quería ser delegado. Para lo cual me pidió que apoyara con una cantidad de 200 mil pesos en apoyo a dicha candidatura, accediendo a su petición, días después a través de mi chófer le mandé el dinero a sus oficinas en la delegación Benito Juárez".



Además, se vio obligado a tener un contrato de construcción por parte de Vizcaíno y fue informado de que lo estaba haciendo en asociación con el entonces delegado, dividiendo las ganancias con la hermana de este último.



En 2016, el sujeto volvió a contactar al empresario con el objetivo de hacerse socios en proyectos de construcción, de los cuales destacó la construcción de un edificio en la calle Cordobanes en la alcaldía Benito Juárez, proyecto en el que también participó el delegado del municipio de aquel entonces.



’En abril de 2017, a través de un amigo en común, el empresario y otras personas escucharon la propuesta de Luis ’N’ para llevar a cabo un nuevo proyecto a los asistentes; Luis informó que había visitado el predio ubicado en la calle de Holbein y que traía los números, cómo denominaba a las aportaciones, para invertir en ese proyecto’, explicó Ulises Lara.



Antes de constituir una empresa constructora con Vizcaíno y otros amigos, adquirió un predio en la calle de Holbein a su nombre, realizando un anticipo de tres millones y medio de pesos y pagando una "protección" de un millón 800 mil pesos. También reportó pagos de 850 mil pesos en el proyecto de la calle José María Rico, 150 mil en el de Pitágoras, y 250 mil en el de Patricio Sáenz.



’Pedí el expediente a la Dirección de Obras para ver cómo se encontraba el asunto; y observó que la obra estaba por concluirse, por lo que en ese momento me pide una cantidad de 250 mil pesos, mucho mayor a la que ya había otorgado años atrás, haciéndome la observación que era motivado porque la obra ya estaba concluyendo’, dijo el testigo para conseguir la autorización de usos de ocupación.



El empresario indicó que esa situación continuó dándose hasta el 2022, durando tres administraciones en la alcaldía Benito Juárez el cártel inmobiliario.Con información de MILENIO | INFOBAE