Destituyen a maestro del CBT No. 01 de Ixtapaluca por organizar plática sobre ’ Violencia en el Noviazgo’

El doctor Fernando Pineda Morales quien fungió como suplente de Director Escolar del CBT N. 01 Ixtapaluca, denunció el abuso de poder por parte de la Secretaria de Educación pública del Estado de México, ante lo que él considera un despido injustificado, por promover una plática sobre ’Violencia en el Noviazgo’, la cual se impartió por la cuarta regidora de Morena, Rosaura Olivera Carrasco en el marco del Día Internacional de la Mujer, el pasado ocho de marzo.



Pineda Morales, con 23 años de servicio docente, explicó que fue retirado de su cargo y de su plaza bajo el argumento de haber vulnerado la seguridad de los estudiantes al solicitarles lista de asistencia donde se registró nombre del alumno, teléfono y municipio, datos que quedaron bajo resguardo de la institución y que nunca salieron del plantel, aseguró el ex directivo.



’El nueve de mayo ya no me permitieron la entrada al plantel, bajo la amenaza que llamarían a personal de seguridad’, relató el afectado.



Fernando Pineda, quien estuvo acompañado por más de 30 padres de familia y algunos profesores, detalló que en otras ocasiones se ha invitado a diversos especialistas e instancias a impartir pláticas a los jóvenes dentro del plantel, sin problema alguno.



Pero ahora, a pesar del envío de la tarjeta informativa a la supervisión escolar con las actividades del ocho de marzo, desconoce por qué la autoridad educativa, lo culpa de proselitismo cuando el tema que se impartió en la conferencia no fue político y la ponencia fue programada, autorizada y fuera de los tiempos de campaña para la gubernatura al Estado de México.



Ante lo que considera un agravio a su persona y a sus derechos laborales, el maestro solicita a la Supervisión Escolar y a la Dirección de Bachillerato Tecnológico, se le reinstale en su cargo, el pago de daño moral, sueldos caídos y el cese de amenazas y tensión a profesores de este mismo plantel educativo.



También, relata, que a las dos semanas de su rescisión de contrato, se nombró a un nuevo director, el cual no es docente del CBT Ixtapaluca y tampoco pertenece a la zona escolar, por lo que también solicita, se considere para este cargo a uno de los más de cien docentes que actualmente laboran en este centro educativo.



Una de las profesoras de este bachillerato, expresó que el ambiente laboral es ’ pesado’ por lo que de manera anónima pide a las autoridades educativas el cese al hostigamiento a los profesores.



Cabe destacar que el CBT 01 Ixtapaluca a pesar de estar ubicado en una zona de bajos recursos, ha destacado en competencias de robótica, obteniendo primeros lugares por lo que incluso los mismos profesores apoyan a los alumnos con un poco de dinero para material o traslados a las competencias.