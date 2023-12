Texcoco, Edomex.-Despiden a Daniela Michelle Llamas López, la joven de 29 años de edad, que falleció tras portazo ocurrido en el concierto de reggaetón del Festival Cultural Nezahualcóyotl Texcoco 2023, edición navideña, sus restos fueron sepultados en el panteón municipal ’Sila’, donde se le otorgó el derecho de tumba con perpetuidad.



Ahí, familiares, amigos, sus padres y su esposo Daniel, dieron el último adiós a quien en vida egresó de la carrera de Pedagogía y a la que su pareja sentimental la calificó como amorosa, servicial y que le encantaba el reggaetón.



El esposo de Michelle, en entrevista, pidió a las autoridades del gobierno de Texcoco apoyen económicamente a los padres de su esposa.





A mí que no me den nada, que apoyen a sus papás, cómo ven son personas mayores y ella era hija única’, expresó Daniel, quien porta bastón y un collarín, debido a los tres esguinces que tiene, cervical, en rodilla y tobillo, esto tras tratar de proteger a su esposa durante la estampida del concierto.



Cabe recordar que Daniel y Michelle salieron el pasado jueves 14 de diciembre de Acolman, lugar donde vivían, para arribar al deportivo Silverio Pérez en Texcoco y disfrutar del concierto de reggaetón donde se presentaría Malilla, pero un portazo cambiaría todo.



Tras la estampida, Daniel y Michelle fueron trasladados en ambulancia al hospital 197 del IMSS, del mismo municipio, para su atención médica, aunque Daniel fue dado de alta a las tres horas de su internamiento, su esposa no pudo salvarse.