Despiden con sentido homenaje a policías en Texcoco

En las instalaciones del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C 4), fueron despedidos los elementos Valeria Katia González Bravo y Víctor Martínez Martínez, en donde los policías municipales y autoridades rindieron un homenaje póstumo a los elementos que fallecieron al estar desempeñando su labor se auxilió a la población.



En una ceremonia encabezada por la presidenta municipal Sandra Luz Falcón Venegas, acompañada por el Diputado Local Nazario Gutiérrez Martínez, el Secretario del Ayuntamiento de Texcoco Jesús Adán Gordo Ramírez, así como el Síndico y Regidores que integran el cuerpo de gobierno, se hizo un reconocimiento a los elementos caídos en cumplimiento de su deber.



Ahí Sandra Luz Falcón dijo: Desgraciadamente perdieron la vida cumpliendo con su deber, en lo personal duelen este tipo de sucesos, las familias son mis amigos somos equipo y duele que hoy estemos rindiendo homenaje a cada uno de los compañeros’, expresó.



Agregó que: conozco el trabajo de cada uno de mis elementos de seguridad y puedo decir que responden al llamado de la sociedad, y eso fue lo que realizó Katia y Víctor, estaban atendiendo un llamado de la sociedad’.



Reflexionó sobre la necesidad de prevenir, ’porque perdieron la vida por una persona que iba alcoholizada a exceso de velocidad, tenemos la responsabilidad hoy más que nunca de hacer el llamado a estas prevenciones’. Puntualizó.



Dirigiéndose a todos los elementos: ’el llamado que sintieron ustedes elementos de seguridad al ser parte de esta corporación, hoy más que nunca tenemos que refrendarlo’.



Reconoció la labor y entrega al trabajo de los compañeros homenajeados, señalando que: ’Yo solo les puedo decir a las familias, en estos años que nos acompañó Katia, cinco años, Víctor 14 años, cumplieron con su deber, fueron buenos elementos’.



’Yo como amiga porque así me considero de las familias de los compañeros, de equipo, por supuesto cuentan con todo nuestro respaldo, todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad, nuestro, todo el apoyo’ .



Añadió que: ’es muy doloroso tener que estar aquí y no poder hacer nada, es muy doloroso que estemos acompañando a nuestros amigos en estas circunstancias, pero yo sé que ellos estaban contentos por realizar su labor, estaban comprometidos por realizar su trabajo dentro de esta corporación.





Y a la corporación en general: ’les pido que no dejemos pasar nada más esta circunstancia así porque sí, les pido a nuestros elementos que reflexionemos y reforcemos estas prevenciones que ustedes realizan en Texcoco’.



Los conminó a ser, solidarios a apoyarse, cerrar filas, ’sean compañeros unos con otros, que esto nos quede de experiencia, que entre todos nos tenemos que cuidar, efectivamente somos una gran familia, por eso todos tenemos que ayudarnos. ¡Descansen en paz Valeria Katia González Bravo y Víctor Martínez Martínez!, ¡descansen en paz!, ¡así sea!’, finalizó la presidenta.



Acto seguido tras guardar un minuto de silencio, se escuchó el toque de Diana, para despedir a Katia y a Víctor, quienes salieron en hombros de sus compañeras y compañeros rumbo a su última morada.



Posterior a ello, en la Séptima Reunión del Consejo Municipal de Seguridad, previo al inicio, uno de los delegados solicitó un homenaje a los elementos fallecidos, acto que ya estaba considerado en el programa: ’así despide el pueblo de Texcoco a sus policías con un minuto de aplausos’, dijo el Secretario del ayuntamiento al recordar a los elementos.



Cabe señalar que los oficiales Valeria Katia González Bravo y Víctor Martínez Martínez, fallecieron al ser embestidos cuando auxiliaban a tres personas que tuvieron un accidente en la carretera México-Texcoco y un conductor presuntamente alcoholizado perdió el control de su auto subiendo al camellón impactado a cinco oficiales, resultando de ellos dos decesos y tres lesionados, estos últimos se encuentran estables y bajo observación en el hospital ISSEMYM de Texcoco.