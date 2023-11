Desmienten que se hayan maquillado cifras: CDMX sí redujo homicidios y mucho

La reducción del homicidio en la Ciudad de México (CDMX) en los últimos cuatro años es una historia de éxito. Como ésta, hay pocos ejemplos a escala regional(1).



Según datos del Inegi(2) en 2018 ocurrieron 1469 homicidios dolosos en la CDMX y en 2022, 747 o 49 % menos, con una tasa de homicidios de ocho por cada 100 000 habitantes, muy por debajo del promedio nacional de 25.9 por cada 100 000 habitantes(3). Por si fuera poco, la reducción en los homicidios ha sido acompañada de una disminución de la denuncia de prácticamente todos los delitos(4) así como en una mejora sustancial en la percepción de la (5).



Desde hace algún tiempo, sin embargo, algunos periodistas y analistas han sugerido que el gobierno de la CDMX ’oculta’ o ’maquilla’ los números de homicidios al clasificar muchos de ellos como Eventos de Intención no Determinada (EIND)(6). Este artículo presenta una serie de argumentos que refutan esta afirmación.



Eventos de Intención no Determinada El Inegi clasifica las defunciones en dos grandes grupos: las ocasionadas por enfermedades y problemas de salud y por “causas externas”. Estas últimas se dividen en cuatro categorías: presuntos homicidios, suicidios, accidentes, y los EIND. Los EIND engloban casos en los cuales los médicos no pueden afirmar con certeza si una defunción se debe a un presunto homicidio, accidente o suicidio. En 2022, el Inegi contabilizó 1549 EIND en la CDMX, representando el 37.7 % del total de las defunciones por causas externas en la ciudad. Esta proporción es significativamente alta en comparación con el 6.9 % a nivel nacional. En algunos estados como Yucatán, Zacatecas, Sinaloa o Baja California Sur, el porcentaje no supera el 2 %. Hay una anomalía. Para entenderla, es esencial comprender cómo los médicos de los estados, incluida la CDMX, reportan las causas de defunción por causas externas.

Las fuentes del Inegi



Para compilar las estadísticas de defunciones, el Inegi obtiene la información directamente de los certificados de defunción presentados a la Secretaría de Salud local (Sedesa). Tales certificados son expedidos por el médico que tiene conocimiento de la muerte(7). Del certificado se genera un original y tres copias. La “hoja rosa”, una de las copias, se envía al Inegi(8).



En el certificado de defunción, el médico debe indicar, entre otras cosas, el tipo de defunción(9) las causas(10) y, cuando corresponda, describir la situación, circunstancias o motivos del presunto accidente, homicidio o suicidio(11) Esto se hace con base en la información disponible al momento de la certificación. En ocasiones frecuentes los médicos pueden tener acceso al cuerpo, pero carecer de detalles sobre el contexto de la muerte, lo que dificulta determinar si se trata de un homicidio, un accidente o un suicidio.



Imaginemos un cuerpo hallado con un disparo. A pocos centímetros hay un arma de fuego. Todo hace suponer suicidio. ¿Debería el médico considerarlo como un suicidio sin información contextual o pruebas adicionales? Según el Manual de Llenado del Certificado de Defunción 2022 y la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10), la respuesta es no. La categoría Y22 de tal clasificación, perteneciente a los EIND, abarca situaciones tales como disparo de arma corta de intención no determinada. Lo mismo se aplicaría a un cuerpo encontrado al pie de un edificio, donde el médico, basándose solo en ese hecho, no puede determinar si fue un suicidio, un homicidio o un accidente. En tales casos, se recurriría a la categoría Y31, destinada a caídas desde lugares elevados con intención no determinada. En total, 24 categorías siguen un enfoque similar.



En resumen, la denominación “Eventos de Intención no Determinada” no opera como un cajón de sastre que el médico puede usar a discreción. Más bien, es un recurso que le permite señalar que no puede llegar a una conclusión definitiva sobre la causa de muerte debido a la falta de contexto o información para determinar la intencionalidad del evento. En esencia, el certificado de defunción representa la fotografía de un momento preciso: el punto de partida del proceso judicial que determinará si los EIND corresponden a presuntos homicidios, accidentes o suicidios.



La desproporción en el número de EIND entre la CDMX y el resto de los estados parece tener dos explicaciones distintas, posiblemente complementarias.



Primero, los médicos locales parecen seguir una directriz distinta a la mayoría de las entidades federativas desde 2016. En lugar de asumir de inmediato la presunción de intencionalidad en casos de muertes externas, la institución espera a que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ), sea quien determine si existen elementos para iniciar una investigación.



En segundo lugar, proponemos como hipótesis que existe un problema relacionado con el incumplimiento de algunas autoridades, como la Fiscalía tras la investigación de los EIND o el Incifo tras la rectificación de algunos certificados de defunción. Estas autoridades no siempre parecen cumplir con la obligación establecida en el Manual de Llenado del Certificado de Defunción 2022 (12.2.16.3) que implica informar a la Sedesa sobre las correcciones en la información de los certificados(12).



Un claro ejemplo de cómo la falta de comunicación entre la FGJ y la Sedesa puede afectar las estadísticas del Inegi es que, según los certificados de defunción, el Inegi reporta sólo 260 suicidios en la Ciudad de México en 2022, mientras que la Fiscalía registró 567 casos, 118 % más. Un teléfono descompuesto.





¿Más EIND y menos homicidios?



En la CDMX, los EIND han aumentado en la última década. En 2013, representaron el 20 % de las defunciones por causas externas. El porcentaje comenzó a escalar en 2018, al final de la administración de Miguel Ángel Mancera, cuando alcanzó un 41.2 % y, desde 2020, ha fluctuado por debajo de ese número.



Para decirlo claro: los EIND, experimentaron su mayor crecimiento durante la gestión de Mancera en comparación con la de Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, en 2017 y 2018, se registraron más EIND que en 2020, 2021 y 2022.