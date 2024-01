La única encuestadora que le da apenas 10 puntos de desventaja a Xóchitl Gálvez sobre Claudia Sheinbaum, pertenece a alguien del equipo de campaña de la prianista. En defensa a ello, aseguró que Mitofsky trabajaba para Claudia Sheinbaum, situación que fue desmentida y donde además su director Roy Campos le recordó que la desventaja sería de más de 30 puntos, siendo ellos moderados al ponerla sólo 24 abajo.



"La respuesta es no. Una vez establecido que no, no tengo contrato, convenio ni estoy trabajando para ella ni para alguna candidata o candidato presidencial, o sea, ninguna campaña. Y nada más para aclararlo, ni para ella, ni para el equipo de ella", expresó Roy Campos durante una entrevista en Grupo Fórmula.



El dueño de Mitofsky incluso justificó a Gálvez diciendo que comprende su estrategia de comunicación ante la inminente derrota, pues como no puede descalificar los números, va hacia el emisario para tratar de darle ’esperanza’ a sus seguidores.



"Ella tiene que hacer eso, entonces, qué es lo que tiene que hacer, toda encuesta que aparezca, descalificarla. Sí, todas, como no puedo descalificar los números, porque son todas, entonces, descalificó al mensajero y no al mensaje, lo cual es una técnica muy clara. Entonces, ella está en lo suyo, yo creo que ella no es mi adversaria, yo no soy su adversario, yo publico lo que sale", justificó.



De hecho, Roy Campos reconoció que Mitofsky tiene sesgo a su favor, pues la agregadora Oraculus, en la que él confía, le da más de 30 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl cuando ellos solamente le dan 24, es decir, que incluso le harían un favor cuando la realidad es todavía más dura con la candidata del PRIAN.



"Por cierto, el viernes pasado aquí publicamos el resumen de encuestas de Oraculus, en el que yo creo mucho, y pues le daba más de 30 puntos, yo hoy le doy 24 puntos, somos de los moderados", se excusó.



Cabe señalar que solamente en la medición de Mitofsky, antes de la precampaña, los números dieron 51 para Claudia y 27 para Xóchitl; tras ligeros movimientos que caen en el margen de error, al término de esos 60 días los datos siguen dando 51 contra 27, por lo que no sólo ambas preferencias se mantuvieron sino que se redujo el tiempo para poder reducir la brecha, lo cual tendría desesperada a la candidata de Claudio X. González.



Oraculus, la agregadora de encuestas más confiable, incluso para Roy Campos, señaló que antes de la precampaña había una preferencia del 60% para Claudia y de 29% para Xóchitl, habiendo una diferencia de 31 puntos, es decir, un 2 a 1. La mala noticia para Gálvez es que mientras ella se mantuvo en 29% de preferencias, según Oraculus, tras el término de las precampañas, Claudia Sheinbaum elevó su ventaja a 64%, es decir, que ya son más de 35 puntos los que separan a la virtual ganadora de la prianista.