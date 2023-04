Desmiente AMLO otra vez al Reforma y a López Dóriga

Grupo Reforma y Joaquín López Dóriga fueron exhibidos nuevamente en la mañanera por difundir Fake News, toda vez que aseguraron existió una reunión entre Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la nueva presidenta del INE, además de asegurar que eran cercanos y que una foto daba cuenta de ello: el problema fue que la persona señalada no era quien aseguraban, sino que se trataba de la esposa de Jorge Taddei.



"Miren ayer lo que hace El Reforma, para que vean lo que es un periódico tendencioso… manipulador. Yo dije que no conocía a la señora pero sí a la familia, eso dije. Ah, pero López Dóriga y El Reforma dicen que esta señora es la esposa de Taddei, no es la presidenta del INE", dijo en AMLO en alusión a que los medios aseguraron que se trataba de Guadalupe Taddei.



Luego de la pifia cometida, horas más tarde los medios referidos cambiaron los titulares por ’Reconoce AMLO que conoce a familia Taddei’, como de hecho ya lo había dicho, y no hablando sobre la fake news que compartieron anteriormente.



’Este es el periodismo que están haciendo nuestros opositores de derecha. Calumnioso, manipulador y lo estamos enfrentando pero les diría yo que es hasta sano que surjan estas cosas ’, enfatizó.