Desmantela SSPH punto de narcomenudeo en Mixquiahuala

Un total de siete personas y más de 3 mil dosis de presunta droga, fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) durante un despliegue operativo en el municipio de Mixquiahuala.



A través de la Unidad de Inteligencia del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), se iniciaron las investigaciones respecto a un establecimiento, ubicado en la avenida Hidalgo de la colonia centro, el cual había sido señalado como supuesto punto de venta y distribución de narcóticos.



Resultado de las indagatorias, las autoridades en llevaron a cabo la orden de cateo en el negocio denominado ’Nexus’ en el que se hallaron 300 dosis de hierba seca con características de la marihuana, 140 dosis de posible droga sintética ’cristal’, así como equipo tecnológico.



En este mismo punto fueron detenidas dos mujeres y un hombre quienes, al observar el arribo de los agentes policiales al establecimiento, intentaron huir a bordo de dos motocicletas, siendo intervenidos dentro del primer circulo de seguridad.



Durante la revisión a las personas identificados como C. G. S., Y. C. H. y L.G. M., les fueron decomisadas 2 mil 500 dosis de presunta marihuana, 267 dosis de droga sintética ’cristal’, 24 dosis de droga tipo ’piedra’, 20 dosis de probable cocaína, además de 13 pipas de cristal.



En tanto, derivado de los filtros de revisión y vigilancia, se procedió a la intervención de una camionera Jeep, color gris, tripulada por 4 sujetos que responden a las siglas de J. L. G. C., L. M. P. J., K. P. C. y R. G. M. M., quienes tenían en posesión 130 dosis de droga sintética ’cristal’, 50 mil pesos en efectivo y se presume, son integrantes de ’Los Solas’, grupo delictivo que opera en la región Tula.



Una vez finalizados los procedimientos judiciales, los detenidos, vehículos y objetos asegurados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. En tanto, se continúan las investigaciones que deriven de los hechos.



Se reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones, realizando reportes mediante el 911 de Emergencias y/o al 089 de Denuncia Anónima.