Designación de Higino Martínez, fortalece a Morena en proceso electoral

Toluca, Méx., a 04 de enero de 2023. La designación del senador Higinio Martínez Miranda como delegado especial del proceso electoral a la Gubernatura en el Estado de México, y la de Horacio Duarte Olivares como coordinador de precampaña, fortalece la unidad de Morena y dará buenos frutos, para obtener el triunfo en la entidad donde 8 de cada 10 mexiquenses exigen alternancia en el gobierno estatal, aseguró el diputado Faustino de la Cruz.



Previamente, en conferencia de prensa en la Ciudad de México, Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de Morena a la Gubernatura, acompañada del dirigente nacional del partido Mario Delgado, realizó el anuncio de designaciones, y nombró a Horacio Duarte como coordinador de la precampaña y quien posteriormente será coordinador de campaña, mientras que el senador Higinio Martínez Miranda fue nombrado delegado especial del Comité Nacional de Morenal para el proceso electoral en el Estado de México.



Al respecto, el diputado Faustino de la Cruz celebró el reconocimiento por parte de la maestra Delfina Gómez y de la dirigencia nacional del partido, a la trayectoria del senador texcocano, al realizar el nombramiento como delegado especial, pues tiene amplia experiencia en la entidad mexiquense, además de que ello fortalece la unidad del partido, contrario al rompimiento que anhelaba la oposición.



’Esta designación fortalece la unidad, el hecho de que vamos por el Estado de México, el senador es un actor político importante, por su amplia experiencia, por su capacidad de conciliar, de conocer la problemática estatal, es una excelente decisión la cual nos congratula y estoy seguro que abonara y dará buenos frutos en junio, donde veremos finalmente este tan anhelado sueño de ganar el estado de México y convertirlo en una de las entidades, que se estarán sumando al proyecto de la Cuarta Transformación’.



En la conferencia de prensa, Delfina Gómez aseguró que el senador Higino Martínez es una persona visionaria, que ha mostrado mucho cariño y trabajo en el Estado de México y forma parte de un equipo de trabajo en común que ha enfrentado muchas batallas.



’Algo que nos ha quedado claro es que solo trabajando en equipo se puede lograr, y ese proyecto que tenemos es ese plan nacional de la Cuarta Transformación’.



Anunció que empezará sus coordinaciones de trabajo el 14 de enero con un evento masivo en Toluca y el 15 de enero en Neza, y en los próximos días anunciará más designaciones.

El senador Higinio Martínez subrayó que Delfina Gómez es la precandidata única de Morena a la gubernatura del Estado de México ’y la estamos apoyando desde el día que aquí en este mismo lugar el presidente Mario Delgado anunció que ella había ganado la encuesta. Me parece que todos los que decidimos participar en la encuesta respetamos el resultado de las encuestas…desde el 4 de agosto y a diciembre hemos estado trabajando, platicando…’

Y reiteró que ’no hay diferencia alguna, no hubo duda de ninguno de nosotros y bueno la verdad es que sirve mucho nuestra condición de Texcocanos. Los tres ahí nacimos, ahí seguimos viviendo, tenemos nuestra familia. Y ahora la maestra se va a ir a Toluca próximamente a vivir…pero nosotros ya veremos’.



A la vez que indicó ’Yo estoy convencido que la mayoría de la gente quiere un cambio en el Estado de México. No solo es que Morena tiene que ganar, no solo es que la maestra tiene que ganar…hay una necesidad de millones de mexiquenses…la mayoría de los 18 millones que quieren un cambio’.



En su oportunidad Horacio Duarte recordó que hoy el 80 por ciento de los mexiquenses respaldan el cambio y que la maestra Delfina ’sintetiza los anhelos de cambio’ para eliminar el régimen de corrupción y terminar con los 90 años de un solo partido en la entidad y confió en que las instituciones electorales van a cumplir con su papel de garantizar el voto de los ciudadanos en paz y tranquilidad.



El dirigente nacional Mario Delgado informó que la precampaña será del 14 de enero al 12 de febrero, y saldrán a recorrer al Estado de México acompañando a la precandidata única Delfina Gómez para visitar el mayor número de municipios, y a partir del 12 de febrero habrá restricciones por intercampaña, mientras que la campaña arrancará del 3 de abril al 31 de mayo, con 59 días de campaña para llegar a la jornada electoral del 4 de junio