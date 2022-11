Deshonestidad en el INE

¿ Son necesarias marchas -demostración presencial de seguidores-, y modificaciones a la Constitución para hacer conciencia en los consejeros del INE de que es necesario reducir sus sueldazos y el colosal presupuesto de que disponen para adaptarse a la austeridad republicana?

Si hubiera honestidad y congruencia, los consejeros electorales de manera voluntaria se asignarían sueldos decorosos y reducirían el mega presupuesto asignado para hacer elecciones sencillas y confiables, y no onerosas y dudosas que ponen en riesgo la credibilidad del conteo de votos y de la democracia.

Porque lo que en realidad está en disputa son los pesos y centavos, las ganancias colosales que significa la asignación de contratos para elaborar credenciales de elector, mamparas, urnas y pizarrones para el conteo de votos, aun cuando se dispongan de los recursos tecnológicos que superan ya muchas prácticas.

No hay necesidad de polarizar a la población, sólo habrá que hacer un llamado al INE y a sus aristócratas integrantes a ser congruentes con los nuevos tiempos pues, de acuerdo a los datos proporcionados por el IMSS en su 113 Asamblea, hay sólo 80 de los 114 millones de mexianos que requieren atención médica y sólo unos cuantos privilegiados en el INE.

TURBULENCIAS

Ahora, guerra de marchas

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, con motivo de su VI informe de Gobierno, encabezará una marcha del Ángel de la Independencia al zócalo y también, seguramente, para contrarrestar la movilización de la derecha -con sus caudillos Vicente Fox, Alito Moreno, Elba Esther Gordillo, Roberto Madrazo-, la IV Transformación y demostrar que sí lo llenan los partidarios de las reformas que promueve su administración. De acuerdo a las versiones oficiales, la manifestación en defensa del INE no reunió ni el 50% de los ciudadanos que se requieren para ocupar la Plaza de la Constitución, y la alcaldesa en la demarcación, Sandra Cuevas, aseguró que estará vigilante para denunciar el arribo de acarreados…Y, como siempre, oportuno u oportunista, el líder del PRI, Alito Moreno, anunció que el presidente de la JUCOPO del Senado, Ricardo Monreal, podría ser candidato presidencial del tricolor o de la alianza Va por México; el zacatecano abandonó el tricolor por sus prácticas antidemocráticas y se verá si ahora está dispuesto a regresar al mismo carril…Grupos sociales inconformes tomaron el Congreso Local de Oaxaca para evitar la entrega del VI y último informe del gobernador Alejandro Murat, por lo que el evento lo presidió en un recinto alterno la diputada Nancy Benítez, quien dijo que harán un minucioso análisis del mismo y fijarán su postura al respecto. Y mientras crece la inconformidad con el gobierno saliente y se inician los desacuerdos con la próxima administración, se alista el homenaje de reconocimiento al joven mandatario que presidirá el presidente López Obrador en Huatulco…No puede ser que la impunidad proteja y promueva el autoritarismo y menos cuando se trata de gobernantes, dijo el senador Ricardo Monreal al referirse a la insistencia de la gobernadora Layda Sansores a difundir conversaciones privadas y mantener una campaña de ataques sistemáticos. El legislador señala que el amparo incluso ordena desaparecer o eliminar cualquier alusión a su persona en las redes del gobierno de Campeche y de comunicación social…Y los reajustes en Televisa se interpretan, para algunos, como injerencia del poder público para quitar y poner a comentaristas a modo, lo cual se antoja difícil dada la intensa campaña -como lo ha denunciado el mismo Presidente-, en contra del gobierno actual. Desde luego que no todos tienen la misma influencia ni el mismo interés para el Estado, pero acallar las críticas es algo imposible…

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com/faceboo oficial

@BrechaRevista