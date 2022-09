Desean opositores que los datos reales sean falsos y haya más muertos en el país

Durante una conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, expresó que los opositores desearían que los datos fuesen falsos y que hubiera mayor número de muertos.



’Sí hay quienes quieren muertos, mis adversarios, los que no quieren la transformación sí quieren muertos. Desean que haya muertos y que le vaya mal a México’, respondió el presidente a los planteamientos del columnista Jorge Ramos en torno a que la actual administración es el más violento, con el mayor número de muertos.



Mientras que en los últimos gobiernos el número de homicidios iba al alza, como con Calderón y Peña Nieto que incrementaron en un 192.85% y 59.06% respectivamente, en el actual gobierno está empezando a ir a la baja.



Agregó que aunque ello sea irracional, es una realidad que los conservadores desean la violencia ’porque están muy ofendidos, porque se sentían los dueños de México’ y se dedicaban a saquear al país. Al respecto, expuso que ésa es la otra delincuencia que ha dañado a la nación, pues en el tema de la inseguridad se habla sólo de la delincuencia organizada, ’pero en México hizo mucho daño y sigue haciendo también mucho daño la delincuencia de cuello blanco, los que se han dedicado a saquear, a robar al país’.



El primer mandatario señaló que esos delincuentes de cuello blanco que se oponen a la transformación ’son los que quieren que nos vaya mal para que fracase nuestro proceso de transformación, nada más que hasta ahora, hasta el día de hoy no han podido contra su campaña en contra. Todos los medios de información convencionales que antes se dedicaban a aplaudir, a quemar incienso a los gobernantes y que ahora se dedican a atacarnos día y noche no han podido, y ¿sabes por qué, que lo tenemos que celebrar, que es lo que me tiene muy contento y optimista? Porque ya cambió la mentalidad de nuestro pueblo, porque nuestro pueblo no se deja manipular’.



Respecto de la narrativa que apunta que en México hay más inseguridad que en los gobiernos pasados, el primer mandatario indicó que si realmente fuera fallida la estrategia de su gobierno en materia de seguridad la gente no lo apoyaría, y recordó que a nivel internacional es el segundo presidente con más respaldo social, sólo por debajo del de India, Narendra Modi.



López Obrador consideró que las personas que apoyan la transformación son conscientes de lo que está sucediendo en el país y que, a diferencia de antes, cuando las élites eran las que influían y decidían, ’ahora afortunadamente es el pueblo de México’.



Y criticó a quienes piensan que ese respaldo social no es consciente de la realidad. ’Es que estos señores que nos apoyan a nosotros, mujeres y hombres, se dejan manipular por los medios de información, porque nosotros le pagamos publicidad a los medios’, indicó de forma irónica, pues su administración ha reducido en más de 60% el presupuesto destinado a medios de comunicación y ha cancelado el financiamiento directo a periodistas vía publicidad gubernamental. Y aclaró: ’los tenemos en contra a todos [los medios], a la mayoría, la inmensa mayoría’.



El presidente añadió que está entregado de tiempo completo, de cuerpo y alma, a garantizar la paz en el país. ’Estamos haciendo un trabajo profesional todos los días. No vas a encontrar un presidente en los últimos 50 años que le haya dedicado tanto tiempo, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana en reunión de todo el Gabinete de Seguridad para atender esto’.



Por otra parte, recordó que los grupos del crimen organizado se crearon en el pasado y no en su gobierno: ’el grupo Sinaloa, el grupo Jalisco [Nueva Generación], el cártel de Los Zetas, el Cártel del Golfo, el cártel de Guanajuato, todo eso se creó en los gobiernos anteriores cuando se les protegía, cuando había complicidad, cuando había contubernio entre delincuencia y autoridades, y cuando ustedes [los periodistas], con honrosas excepciones, permanecían callados como momias’, puntualizó.CONTRALÍNEA