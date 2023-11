La virtual candidata por la coalición de Morena, Claudia Sheinbaum, sostiene una gran diferencia de preferencias con respecto a la candidata de la alianza opositora Xóchitl Gálvez. quien al mes de noviembre apenas obtuvo el avance de un punto, de acuerdo con la encuesta realizada por Enkoll de El País.



A unas semanas de dar inicio de las precampañas electorales presidenciales, los resultados de las encuestas no le favorecen a la alianza opositora.



El calendario oficial del proceso electoral 2024 señala que el inicio de las precampañas en nueve estados del territorio nacional comienzan el próximo 20 de noviembre del 2023 y finaliza hasta el 18 de enero del año que viene.



Enkoll, una empresa dedicada a la investigación demoscópica, ha publicado los resultados de su encuesta sobre las elecciones presidenciales para El País y W Radio. En esta encuesta, se preguntó sobre cuatro personajes que están considerados para formar parte de la boleta electoral de 2024: Claudia Sheinbaum por Morena y sus aliados, Xóchitl Gálvez por el Frente Amplio por México, y Samuel García y Marcelo Ebrard por Movimiento Ciudadano.



La encuesta comenzó preguntando sobre la popularidad de estos personajes, y quien obtuvo el mayor nivel de reconocimiento fue Claudia Sheinbaum, exjefa de gobierno de la Ciudad de México, con un 76% de conocimiento entre la población. En segundo lugar se encuentra Marcelo Ebrard, con un 74% de reconocimiento. La lista se completa con la senadora panista Xóchitl Gálvez, quien es reconocida por el 56% de las personas, y Samuel García, gobernador de Nuevo León, que cuenta con un 40% de reconocimiento.



Sin embargo, el reconocimiento no es el único factor a tener en cuenta. Enkoll también preguntó a los participantes de la encuesta si tenían una opinión favorable o desfavorable sobre estos políticos. Una vez más, Claudia Sheinbaum encabeza la lista con el mayor número de opiniones positivas, obteniendo un 65%, en comparación con apenas un 15% de opiniones negativas. Por su parte, Marcelo Ebrard cuenta con un 48% de opiniones favorables y un 20% de opiniones desfavorables. Samuel García le sigue de cerca con un 47% de opiniones a favor y un 22% en contra. Por último, Xóchitl Gálvez tiene un 42% de opiniones positivas y un 37% de opiniones negativas.

Es importante destacar que la encuesta de Enkoll realiza dos mediciones: una en preferencia bruta, que incluye a aquellos que optaron por "ninguno" de los candidatos o que simplemente "no saben", y otra en preferencia efectiva, que no toma en cuenta estos valores. En este escenario en particular, la preferencia bruta de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez aumentó en un punto porcentual cada una, mientras que la de Samuel García disminuyó 3 puntos.