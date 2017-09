Descontento hacia gobernador de Morelos de la población de Cuautla

Tras el sismo del pasado 19 de septiembre, este viernes 29 el Gobernador Graco Ramirez Abreu visitó el centro histórico de Cuautla, un grupo de comerciantes lo recibió en el zócalo, mismo que le manifestó la urgencia de recibir recursos y reactivar la economía del primer cuadro de la ciudad.

En tanto un poco alejada y viendo desde otro plano, la Sra Elena Cepeda, quien fue abordada por la misma gente que pasaba, manifestándole su descontento por el robo de los víveres en camiones y trailers que han mandado de ayuda de otros estados, al sentirse y verse confrontada por la sociedad mejor salió en cuestión de minutos a bordo de una camioneta negra Suburban.



El gobernador del estado continuo con su recorrido, la sociedad no se dejo de manifestar con gritos de: “Graco ratero no tienes llenadero”, “regresa lo que te robaste”, “ayuda a quien lo necesita”, los gritos que no pudieron ser acallados por sus escoltas y las autoridades municipales las cuales a todas luces se vieron rebasados por la sociedad, mucha de esta gente, pasaba por el lugar, la cuál al darse cuenta que el gobernador estaba ahí, se quedaron para hacer sentir el repudio y descontento de la población de Cuautla.

Aunque había un grupo de gente que lo estaba esperando para manifestarse y gritarle todo lo que se ha visto estos últimos 10 días en redes sociales, con la denuncia ciudadana, de los supuestos despojos de camiones y trailers llenos de ayuda ciudadana que manda a los más afectados.

Es así como este 2018, en las urnas el Partido de la Revolución Democrática (PRD) verá reflejado el descontento de la población, en las 33 entidades de nuestro estado, esperemos que el descontento de la población sea más fuerte que una despensa o mil quinientos pesos.