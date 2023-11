En el Estado de México, Morena no respaldaría a Eruviel Ávila ni a ningún perfil priista que sea impulsado por el PVEM, reveló la dirigencia estatal, condición que se replicaría en Hidalgo donde Marco Antonio Rico ya había descartado con anterioridad dicha posibilidad.



En el Estado de México Maurilio Hernández dijo que no se entrometería en la vida interna del Partido Verde, partido con el que están coaligados, pero que ello no significaría que irían en alianza para apoyar a los expriistas.



Por su parte Rico Mercado ya había adelantado, desde la renuncia de Fayad Meneses al PRI, que Morena no iba a acoger a dichos perfiles, por lo que la postura seguiría aún y si su grupo se ha adueñado del PVEM en Hidalgo.



Pero no sólo es el exgobernador Omar Fayad.



Cuauhtémoc Ochoa, líder del PVEM en la entidad tras bambalinas, ya había abierto la posibilidad para Nuvia Mayorga -quien actualmente milita en su partido- para que buscara algún cargo dentro de la alianza a la que pertenece Morena y así dar entrada al grupo de Osorio Chong, con quien sigue manteniendo una amplia relación e amistad, al grado que mantiene a su hijo colaborando con parte de sus huestes.



Cabe señalar que una de las razones por las que Morena se llevó una victoria aplastante de 2 a 1 sobre el PRI de la mano de Menchaca ante Carolina Viggiano, es el hartazgo de la población con el partido tricolor, por lo que impulsar en este momento, así sea en coalición, a cualquier desertor del PRI, podría cobrarle factura al partido guinda, especialmente cuando Nuvia o el mismo Omar, hasta hace un par de años, siempre se expresaron de la peor forma de los morenistas, agravio que aún resuena en la militancia.