Desbandada de miles de simpatizantes del PT para dar respaldo a Azucena

Ecatepec, Méx.-Debido a que ’lobos feroces’ invadieron el Partido del Trabajo, miles de simpatizantes renunciaron a ese instituto político y mostraron su respaldo a MORENA porque Ecatepec merece que una mujer gobierne y Azucena Cisneros, es una persona tenaz y capaz de sacar adelante al municipio del rezago en el que se encuentra, aseguró Claudia González Cerón, candidata a Diputada federal por el Distrito 17.



En un evento realizado en la colonia Polígonos 2, cientos de simpatizantes que portaban logos del PT acudieron de forma simbólica a manifestar su respaldo a la candidata que encabeza las preferencias electorales



’Toda está gente está afiliada al PT, todos ellos tienen trabajo, pero lamentablemente llegaron ’lobos feroces’ a invadir el partido. Declinamos a favor de la candidata Azucena Cisneros, y el 2 de junio votaremos MORENA, hoy es tiempo de mujeres y Azucena es una compañera tenaz y capaz de sacar adelante al municipio, de lo mal y hundido que está’, afirmó la ex abanderada petista.



En su intervención, la candidata de MORENA a la Presidencia Municipal, Azucena Cisneros recordó que Claudia González Cerón es una compañera con quien ha compartido ’una lucha y una causa que es Ecatepec, y reconoció su trabajo comunitario en la Quinta Zona, que inició hace décadas junto a su madre, ya fallecida Doña Irma Cerón.



’Gracias a Claudia porque es un momento en el que se requiere valentía y congruencia; si la compañera Irma estuviera en vida, estaría con nosotros, que no quepa duda’, enfatizó.



La candidata que encabeza todas las encuestas explicó que busca gobernar Ecatepec para demostrar lo que es ser una mujer honesta, y una presidenta municipal que se gasta hasta el último peso en la gente y el pueblo, porque su única causa ha sido la gente durante 34 años.



’Las organizaciones sociales, los transportistas, los compañeros de los tianguis, del pequeño comercio, del comercio semi fijo tienen una garantía de mediación, no vengo al agandalle, vengo a mediar, para que nos podamos ordenar, vivir en paz, darles garantía, certeza, que se acabe el sometimiento, que se acabe la extorsión y la amenaza permanente, estaremos unidos gobierno y organizaciones’, subrayó.



Anunció que buscará subsidios de la Secretaría de Movilidad para que los taxis puedan regularizarse y trabajar con certeza en la calle, porque tendrán una presidenta que esté de su lado, y trabajar juntos para levantar el municipio.



La representante de la 4T, reiteró que se va a liberar el Palacio Municipal y la explanada, pero será una alcaldesa que estará presente en la calle, con la gente, para que nunca más se sientan solos con sus problemas.