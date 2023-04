Desaparecerán Notimex y Financiera Rural, se analizan decretos de extinción

El Senador Ricardo Monreal Ávila confirmó que el gobierno federal alista una iniciativa de ley para desaparecer los organismos federales Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario (FND) y Notimex, la agencia de noticias, desaparecerían en los próximos días.



’Estoy enterado que habrá dos organismos a liquidar en los próximos días, uno es la Financiera Rural y otro organismo de medios de comunicación’, declaró el legislador de Morena a medios.



Luego de ser cuestionado sobre la situación de los trabajadores de Notimex, donde estalló la huelga hace más de tres años, Monreal indicó que la propia iniciativa lo resolverá.



’Todos se tendrían que liquidar conforme a la ley, se respeta, sé que está muy avanzada esta propuesta’, dijo.



Sobre la desaparición de Financiera Rural, Monreal, también coordinador de Morena en el Senado, mencionó que él está a favor de que se debe de limpiar al organismo de la posible corrupción que haya.



’Yo soy del sector campesino, soy de origen campesino y conozco bien el tema de la Financiera Rural. Muchos años se discutió sobre la corrupción de Banrural o sobre la corrupción del Banco Ejidal o la corrupción de la Financiera Rural, pero en todo caso hay que limpiarlas, no desaparecerlas. Ese es mi punto de vista ahora, pero no puedo adentrarme más a la crítica o al análisis, hasta que vea el proyecto’, declaró.



En las últimas dos décadas Notimex comenzó a padecer una crisis que se reflejó en recortes intermitentes de puestos de trabajo y de prestaciones laborales, así como cierres de oficinas, a lo que se sumaron múltiples denuncias de corrupción contra Conrado García, el líder sindical que logró permanecer en su puesto durante 17 años y que hoy enfrenta una serie de investigaciones judiciales.



En su momento la Unidad de Inteligencia Financiera investigó desvíos de recursos en Notimex durante el sexenio de Peña Nieto. Encontró una red de complicidades entre exdirectivos, exlíderes sindicales y extrabajadores que incluyen transferencias interbancarias, retiros en efectivo, propiedades, contrataciones anómalas, viajes, y gastos personales injustificados.



De acuerdo con la información a la que Contralínea tuvo acceso, la Dirección de Administración y Finanzas de la Agencia de Noticias realizó 11 transferencias (desde la cuenta con terminación 65502260552, abierta en el banco Santander) a la cuenta del Sindicato (51908196707, también de Santander) por 4 millones 50 mil pesos, entre 2015 y 2017.



La agencia Notimex lleva 1148 días en huelga, más de 3 años y alrededor de 100 trabajadores han sido despedidos, la mayoría de ellos han ganado los litigios laborales incluso en segunda instancia, pero no han sido liquidados conforme a la ley o restituidos según sea el caso.



En diciembre de 2018 fueron despedidos sin justificación todos los corresponsales extranjeros, según una demanda colectiva que hoy sigue su cauce en los tribunales laborales de México.



Por otra parte este jueves el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) cuenta con una cartera vencida ’inmanejable’ de más de ocho mil millones de pesos que estaría comprometiendo su funcionamiento, por lo que envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para su extinción.



Para el mandatario federal, la FND hoy es un ’organismo atrofiado incapaz de cumplir su objeto de impulsar el desarrollo rural’, pues considera que los apoyos financieros para los productores del campo deben llegar de manera directa.



’[La FND] Otorgó créditos sin garantías hipotecarias o de cualquier otro tipo que dieran certeza al cumplimiento de las obligaciones de pago, y provocó que la cartera vencida de la institución sume ocho mil 454 millones de pesos’, señala la iniciativa recibida ayer por el Pleno de la Cámara de Diputados.



El proyecto, que ya fue turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis, busca que se extinga el organismo público descentralizado, así como su ley orgánica, argumentando que concentró su cartera de créditos en intermediarias financieras y no en los productores.



La historia de este organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con personalidad jurídica y patrimonio propio, inició desde 2002, cuando se creó la Financiera Rural en sustitución del Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), y luego de una serie de reformas al sistema financiero mexicano, cambió de denominación a Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero en el 2014.



Su creación tenía como finalidad impulsar el desarrollo de las actividades rurales para elevar la productividad y mejorar el nivel de vida de la población, a través de créditos a personas productoras e intermediarias financieras.



En la iniciativa, el Presidente López Obrador sostuvo que en el marco del Artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, este organismo descentralizado creado por el Ejecutivo Federal dejó de cumplir sus fines, objetivos, y funcionamiento. Además, indica que dejó de ser conveniente para la economía nacional o de interés público, por lo que se debe proceder a su disolución, liquidación o extinción.Con información de CONTRALÍNEA | SIN EMBARGO