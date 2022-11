Desaparecen 122 mdp en la alcaldía Cuauhtémoc

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 122 millones 053 mil pesos en la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México en los 15 meses que lleva el gobierno de Sandra Cuevas, quien ganó el año pasado con la alianza PRI-PAN-PRD.



El análisis que se hizo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, fue para el Ejercicio Fiscal de 2021 e implica de manera directa a la administración de Sandra Cuevas, quien tomó protesta como Alcaldesa el 1 de octubre del 2021, siendo el 99.8 por ciento del dinero del Fondo afectado comprometido el 31 de diciembre de 2021 y las erogaciones fueron concretadas el 31 de marzo del 2022.



La Auditoría encontró en la revisión del gasto que el dinero no se reintegró de manera adecuada a la Tesorería de la Federación; hubo gastos injustificados; pagos por servicios que no se sabe si se recibieron y en general, opacidad en el gasto.



El dinero de este Fondo, como en otros que se entregan a municipios o entidades, la Federación lo entrega rigurosamente etiquetado para cumplir un fin en específico; este dinero no puede utilizarse para otros fines y si no se utiliza, se debe reintegrar. Cada compra también debe asentarse en informes y entregar documentación original que acredite en qué se usó cada peso.



La principal anomalía fue por 121 millones 958 mil 493 pesos, por pagos que se realizaron con el dinero de este fondo del que no hay prueba o documentación que asegure que el dinero se utilizó para los fines establecidos.



La Alcaldía sólo etiquetó ese dinero como “operado”, pero no identificó los gastos.



La primera observación ascendía a 417 millones de pesos de los que se desconocía su fin, pero la Alcaldía logró documentar en qué gastó 295 millones.



Otros 95 mil 385 pesos que no solventó en el primer periodo provinieron de que no se presentó evidencia de que los servicios que contrató y pagó la Alcaldía fueron recibidos. El contrato fue para el mantenimiento del sistema hidráulico del edificio que alberga el Deportivo Guelatao, unidad que también le trajo problemas legales a la Alcaldesa.



La periodista Montserrat Antúnez publicó en SinEmbargo en junio pasado que en octubre de 2021, cuando Sandra Cuevas Nieves comenzó su gestión como Alcaldesa de Cuauhtémoc, ordenó el cierre temporal del Centro Social Deportivo Guelatao por fallas estructurales. El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJA) decidió inhabilitarla de su cargo por un año, decisión que impugnó y el resultado fue a su favor.



El Instituto de Seguridad para las Construcciones (ISC-CdMx) explicó que la investigación comenzó por una falta grave toda vez que la Alcaldesa dio la orden sin contar con un Dictamen Técnico de Estabilidad y de Seguridad Estructural elaborado por un Corresponsable en Seguridad Estructural, así como un informe del estado de las instalaciones, requisitos establecidos en el artículo 179 del Reglamento de Construcciones de la capital y en la Norma Técnica Complementaria para la Revisión de la Seguridad Estructural de las Edificaciones.



Durante los primeros seis meses de su administración, Sandra Cuevas no cumplió con los requisitos básicos de transparencia, como la apertura de la información de las compras públicas ni de los contratos de publicidad oficial, tampoco es posible encontrar su declaración patrimonial.



En el portal oficial de la Alcaldía, en el apartado de Transparencia se pueden encontrar la normatividad vigente en materia, el Programa Operativo Anual es el de 2019 al igual que la información de un programa de apoyo al boxeo.En “Datos de la Unidad de Transparencia” se comparte un número telefónico y un horario de atención. Otro apartado es el de Licitaciones Públicas, pero sólo hay información de 2018 y 2019.



La Alcaldía en cuestión es una de las más importantes de la capital. No sólo es donde se encuentran los poderes de Gobierno, sino que es clave para la economía y el turismo. Sobre el primer punto se estima que aporta 25 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) de la Ciudad y 4.6 por ciento al PIB nacional.



En los seis meses de Gobierno de Sandra Cuevas hubo registro de varias polémicas, como el decir que no le gustan los pobres; el querer construir un “Las Vegas” en la Zona Rosa; el aventar pelotas con billetes a la gente o llegar a las audiencias en el Juzgado con golpeadores.



La más reciente polémica, luego del borrado de cientos de rótulos tradicionales de puestos de comida y servicios, fue porque en un edificio de dicha demarcación colocó un espectacular publicitario en el que aparece su fotografía y las frases “Vamos x Más” y “Construyendo una nueva capital” para promocionar su primer informe de gobierno.Daniela Barragán | SIN EMBARGO