Desalojan a alumnos de la UAEMEX en Texcoco por incendio de pastizal

Elementos de Protección Civil, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria laboran en el combate de un incendio de pastizal, basura y llantas, en las inmediaciones de la colonia Víctor Puebla y las instalaciones del campus Texcoco de la Universidad Autónoma del Estado de México, (UAEMEX), de donde fueron evacuados más de tres mil alumnos.



De acuerdo con el reporte de Protección Civil, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria, el incendio origino una espesa columna de humo negro y blanco, que por la dirección del viento se resintió en las instalaciones de la UAEMEX, provocando preocupación entre olas autoridades universitarias que decidieron aplicar su protocolo de evacuación, desalojando a un aproximado de tres mil 200 estudiantes.



El titular de Protección Civil y Atención Médica Prehospitalaria, señaló que se logró sofocar el fuego, sin que se registraran personas lesionadas, ni afectaciones a las instalaciones universitarias.



Sin embargo, hasta las 18:00 horas de este lunes, elementos de bomberos seguían laborando en la zona, sofocando pequeños brotes de fuego que por el aire podrían reactivar el incendio.



La zona es de difícil acceso, por lo que no pueden ingresar con vehículo o pipas con agua, por lo que los bomberos tienen que combatir el fuego ’cuerpo a cuerpo’ paran evitar que el incendio se reactive.



Los elementos de bomberos hicieron un llamado a la ciudadanía para que no tiren desechos en la zona de pastizal, ni quemen desechos en este lugar, para evitar que el fuego salga de control y provoque este tipo de incendios.



Aclararon que los vecinos de la colonia Víctor Puebla no se vieron afectados ni estuvieron en riesgo en ningún momento.