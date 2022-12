Derrotaremos a la plaga de la corrupción que ha enfermado al Estado de México durante 90 años: Horacio Duarte

TOLUCA, Estado de México.- ’El Estado de México está a punto de poner fin a la plaga de la corrupción que por más de 90 años ha dejado millones de pobres y una profunda crisis de desigualdad.



En nuestro Movimiento tenemos el apoyo de la gente para detener a quienes hoy fingen ser defensores de nuestro estado’, afirmó el morenista Horacio Duarte Olivares.



Duarte Olivares se refirió a unas declaraciones de la alianza opositora respecto a que el movimiento de transformación es ’una amenaza destructora’.



’¿Amenaza? Ellos son una plaga, una epidemia que durante 90 años nos dejó gobiernos de corrupción y millones de pobres.



La batalla es nuestra y el pueblo del Estado de México ve en el movimiento de transformación es el antídoto para terminar con esa plaga. Las encuestas ya lo señalan, 8 de cada 10 mexiquenses apoyan el cambio’, detalló el ex Representante de Morena ante el INE.



’Las dos opciones tenemos motivos muy claros: la alianza de la corrupción sólo quiere atacar a Morena, mientras que nosotros queremos ayudar a la gente y transformar la vida de las personas; no mentimos al decir que son la razón de los problemas en EdoMéx’.



Horacio Duarte señaló que las últimas estadísticas emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que mide la pobreza en los estados del país, evidenció la creciente desigualdad que impera en el Estado de México.



’La Alianza solo habla de retener el estado para mantener su pacto de impunidad, pero no dicen que en el Estado de México la pobreza va en aumento.



De 2018 a 2020 creció 7.1% (de 41.8 a 48.9%), mientras que en esos mismos dos años la pobreza extrema se duplicó 4.7% en 2018, a 8.2% en 2020’, explicó Horacio Duarte.



’La gente ya no les cree porque todos los días enfrentan las consecuencias de casi 100 años de malos gobiernos, por eso ya se van, su alianza no tiene ni fondo ni forma y hasta ahora su única estrategia es atacarnos’, comentó Horacio Duarte.