Córdoba, Ver - Deportistas cordobeses de ajedrez y tenis de mesa lograron 6 medallas de oro y su pase para integrarse a la delegación veracruzana que participará en los juegos nacionales CONADE 2024.

Bruno Salazar Ruíz, titular de la Comisión Municipal del Deporte de Córdoba (COMUDE), dio a conocer que el resultado de este fin de semana corresponde a la disciplina de ajedrez, donde el medallero quedó de la siguiente forma: oro para Erandi Hernández Serrano de la sub 20 femenil; oro para Vania Ginez Serano en la sub 16 femenil; medalla de bronce para Alondra Ginez Serrano de la sub 12 femenil, todas logrando clasificar para la Selección Estatal.

Mientras que el medallero de tenis de mesa quedó de la siguiente forma; oro para Yolotzin Hernández Marías, de la sub 21 femenil, oro para Mariana Cruz Acosta, de la sub 15 femenil; bronce para Dana Paola Cruz López, sub 15 femenil y bronce para Natalia Boonen Medina, sub 13 femenil.