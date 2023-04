Denunciará MORENA a la candidata del PRI, Alejandra del Moral, por llamar a violar la ley para ganar la elección del Edomex

CIUDAD DE MÉXICO.- Horacio Duarte, coordinador general de campaña de la maestra Delfina Gómez, candidata a gobernadora por MORENA, PT y PVEM, ante diversos medios de comunicación anunció que la representación del partido guinda presentará una denuncia en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) en contra de Alejandra del Moral, candidata del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, por hacer un llamado a dirigentes, militancia y simpatizantes a violar la ley electoral para ganar la elección en la entidad.



En conferencia de prensa, junto a Mario Delgado, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, Horacio Duarte presentó un video que circula en redes en el que se observa a la candidata Del Moral caminar entre decenas de dirigentes, militantes y simpatizantes priístas en la sede estatal del partido, mientras indica:



’Tomen su lugar en la batalla y hagan lo que saben hacer, para bien o para mal. Queremos constancia de mayoría, no de buena conducta’.



Tras la exposición del video, Horacio Duarte afirmó que ’es muy grave que una candidata en un evento -donde me reportan, que además se dijeron algunas otras estrategias-, haga este llamando a sus dirigentes y a su militancia a violar la ley con el objetivo de ganar la elección del próximo 4 de junio y querer evitar que el PRI se vaya al basurero de la historia’.



Horacio Duarte detalló que, en estos momentos, todas las encuestas, que son más de 50, en promedio, coloca a la candidata de la alianza conservadora ’Va por el Estado de México’ 20 puntos por debajo de la maestra Delfina Gómez.



’Y pensamos que no les dará tiempo en los próximos 40 días, que son lo que restan de campaña, de modificar las tendencias electorales.



Hoy más que nunca el PRI en el Estado de México está de salida, hoy más que nunca el PRI en el Estado de México está aniquilado’, señaló.



’Lo que escucharon es un llamado a violar la ley, a continuar con la guerra sucia. Un llamado a exacerbar una elección que se ha conducido en paz.



Están reprobados ética, legal y moralmente. Y su llamado es producto de la desesperación por estar 20 puntos abajo’, continuó Horacio Duarte.



Por su parte, Mario Delgado, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, confirmó que presentarán la denuncia en contra de la candidata Alejandra del Moral, por su llamado a realizar lo que sea necesario para conseguir una constancia de mayoría.

Dijo textual:



’La corrupción no es valentía. La corrupción es una gran cobardía, porque se traiciona al pueblo. Ahí están los valientes, haciendo llamados a la ilegalidad y la violencia. Lo nuestro es un movimiento pacífico. Nuestro llamado es a consumar esta victoria’.