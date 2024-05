Denuncian coerción por parte de policías de Mineral del Chico

A través de redes sociales varios usuarios denunciaron los actos de corrupción por parte de los elementos de seguridad de Mineral del Chico, donde sin previo aviso se llevan sus placas para posteriormente exigirles dinero para que les sea devuelta.



Un usuario de Facebook externó que en su visita por el municipio de Mineral del Chico tras haber buscado estacionamiento público y no alguno disponible, buscó alguna calle que no contara con alguna señalética donde prohibieran estacionarse, encontrando un sitio retirado.



Pese a las medidas que tomó el usuario, le quitaron la placa de su vehículo y enseguida unos policías municipales le pidieron pagar una multa de 1mil 500 pesos, sin dar entrega de un comprobante de pago, argumentando que ese día no laboraban.



" Mi familia y yo fuimos a mineral y siempre dejamos el carro en estacionamiento público, pero ese día no había lugar, lo dejamos estacionado en una calle en donde no había placa de no estacionarse, estaba bastante retirado, sin embargo me quitaron la placa, pero cuando llegué a preguntar me comentan que para recuperarla necesito pagar una multa de $1500, pero si lo pagaba en ese momento con ellos, sin darme un ticket o comprobante de pago que porque en ese momento no trabajaban los de tesorería".



Los policías realizaron extorsión al visitante indicando que tendría que hablar con el presidente municipal para que sea devuelta su placa.



Les pregunté si quien quitó la placa era un elemento de tránsito y me di cuenta que era un elemento de seguridad pública, y les comenté que estaba mal, pero se pusieron en su plan y me dijeron que si quería me fuera así, y que luego regrese a hablar con el presidente municipal para hacer una queja y a ver si me devolvían mi placa.





Otro usuario en redes sociales denunció que también en su visita por Mineral del Chico le pidió apoyo a un policía de tránsito dónde podía aparcar su moto para poder acudir a un restaurante, quien le sugirió cierto espacio. Sin embargo, para su sorpresa, al llegar al sitio donde dejó su vehículo se percató que no contaba con placa y acto seguido el policía le pidió 200 pesos para que le fuera devuelta.



"Yo llegué en moto, le pregunté al policía de tránsito que se podía dejarla, en un determinado lugar, mientras iba a desayunar. Me confirmó que sí. Sin embargo, al regreso ya no tenía la placa, me pidieron 200, y los tenía que pagar ya que no podía regresar el lunes en horario de oficina".