Denuncian a médico por falsear dictámenes en caso de niñas de Zimapán

Por haber realizado una Mala Praxis Médica que incluyó tocamientos indebidos a sus hijas Y.M.E.T. y E.D.E.T. así como la exhibición de sus rostros y cuerpos en un dictamen con información falsa, el padre de las víctimas, Mario Alfredo Espinosa Bernardini interpuso una denuncia penal en contra del médico José Alberto Baños Vázquez.



El agraviado, sostuvo que el médico debe ser investigado y castigado con todo el rigor de la ley por haber violentado a sus dos niñas, pese a que tres dictámenes previos realizados por médicos legistas, ginecólogos y hasta psicólogos, habían determinado que las dos señaladas se encontraban en perfecto estado y no había huellas, ni señales de abuso.



Espinosa Bernardini quien actualmente reclama la custodia de sus hijas, solicitó que se indague si el médico José Alberto Baños Vázquez, está coludido, coaccionado, amenazado o con promesa de ’dadiva’ por parte de Aylén Trejo Leal, tía de las niñas y de la diputada del PVEM, María del Carmen Lozano Moreno, amiga y cómplice de la señalada, para realizar el estudio de las niñas como se podría presumir, derivado del interés que tienen ambas mujeres en el caso.



El hombre señaló que a pesar de que su denuncia en contra de José Alberto Baños Vázquez y de quien o quienes resulten responsables, es por delito o delitos cometidos en el Ejercicio de una Actividad Profesional o Técnica en agravio de sus hijas Y.M.E.T. y E.D.E.T. ésta queda abierta, en caso de que el Ministerio Público determine si hay más delitos que se les puedan configurar debido a la gravedad de sus acciones.



Como sustento de la denuncia interpuesta en contra de Baños Vázquez, se ofertó como dato de investigación, una copia simple del estudio médico que realizó a las niñas Y.M.E.T. y E.D.E.T, mismo que obra en original agregado a la carpeta de investigación 20-2022-00190 radicada en la Unidad de Investigación sin Detenido II, adscrita a la Fiscalía de Delitos Sexuales y en Contra de la Familia, con sede en el Centro de Justicia Para Mujeres del Estado de Hidalgo.



Cabe remarcar que el dictamen se entregó en sobre cerrado y con la solicitud de que se tenga la debida reserva y cuidado ya que contiene información e imágenes sensibles de Y.M.E.T. y E.D.E.T, que no pueden ser divulgadas u observadas por personal que no tenga relación con la investigación del hecho, a fin de privilegiar en todo momento en el interés superior de la niñez con el fin de evitar la revictimización de las dos niñas y al mismo tiempo, la posible comisión de un delito.



Los anexos son:



-La valoración realizada por la Médica Ginecóloga particular Alma Virgen Pineda Cabrera



-Los dictámenes elaborados por la Médica Araceli Ramírez Martínez, perito oficial



-Los dictámenes elaborados por la Médica Aidé Gutiérrez Vásquez, perito oficial



-Además de las opiniones técnicas realizadas por la doctora María Guadalupe Cázares Ontiveros



También se anexan la entrevista realizada el 12 de septiembre de 2022, a cargo de la Perito en Medicina, Aracely Ramírez Martínez y un contra-dictamen a cargo de la Perito en Medicina Legal y Forense, doctora Guadalupe Campos Márquez, respecto del dictamen hecho por el médico José Alberto Baños Vázquez.



A todo ello, Alfredo Espinosa Bernardini, agregó que existen diversas carpetas de investigación y causas penales en curso, en las cuales existen datos que abonarán a la presente indagatoria.



Como un dato adicional, Mario Alfredo Espinosa Bernardini, sostuvo que durante su estancia en Estados Unidos, -país al que viaja contantemente por motivos de trabajo-, su cuñada Aylén Trejo, le hizo una llamada telefónica para notificarle que su dos hijas habían sido abusadas por lo que le solicitó 18 mil pesos para pagar el estudio practicado por José Alberto Baños Vázquez, que ahora se sabe, el lugar donde opera es insalubre y no tiene un rótulo que indique que ahí sea un consultorio médico oficial para realizar un peritaje de esa naturaleza.



La preocupación del papá creció cuando al solicitarle a Aylén más información sobre sus dos hijas, ella dejó de responder las llamadas.



Ante dicha situación, que comenzó en junio de 2022, Espinosa pidió a su hermana y a su madre, ambas radicadas en el municipio de Agua Blanca, Hidalgo, investigar cuál era la situación por la que atravesaban sus niñas, pero cada vez fue más difícil que les informaran, así que en diciembre de 2022 regresó a Hidalgo, para pelear la patria potestad de Y.M.E.T. y E.D.E.T., y al mismo tiempo hacerles justicia y ya que dijo han sido utilizadas por fines económicos y políticos por gente sin escrúpulos.



El padre confía que sus hijas puedan ser rescatadas y darles una vida de paz y con la tranquilidad que merecen.