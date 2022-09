Denuncian a empresaria que no paga las comisiones acordadas a sus vendedores (AUDIO)

Mediante material audiovisual en propiedad de este medio, promotoras inmobiliarias hicieron una denuncia ciudadana en contra de Jeannette Cancino Vera, expresidenta del Amexme en Hidalgo, toda vez que señalan, no les fueron pagadas las comisiones pactadas después de vendidas las propiedades.



En uno de los casos destaca la negativa a pagar la comisión por una operación que involucró la venta de una vivienda en Privada La Herradura por alrededor de 6 millones de pesos, misma que habría representado un ingreso de entre 150 y 300 mil pesos.



Posterior, se realizó la venta de un predio en Villa Airosa cuyo importe de comisión alcanzaba los 40 mil pesos, pero de donde sólo fueron pagados 20 mil y se dieron negativas para cubrir el resto.



Pero no fue la única promotora.



Otra de ellas relata que pactó la venta de artículos de belleza y que no fueron pagados en su totalidad.



Finalmente, otra promotora, entonces socia de Amexme, de donde era presidenta Cancino Vera, sostuvo una conversación donde evidenció que su comisión no le fue pagada cuyo audio aquí compartimos:







Del audio se revela que hubo un contrato de exclusividad para la venta de un predio. Pese a que la promotora realizó su trabajo e incluso llevó dos clientes distintos a la notaría para concretar la venta, la operación no se culminó porque Jeannette se arrepintió de la venta.



Como medida de inhibición a la cancelación del contrato, se estipuló una penalización simbólica, pero esta tampoco la quiso pagar a totalidad Cancino.



La conversación se dio en el grupo de Amexme pero también hay quejas entre promotores que se encuentran en su grupo de ventas.



Cancino Vera reconoció la operación y trató de minimizar el hecho de que no cubriera su obligación. Incluso, pese a no ser el único señalamiento de este tipo, puso su honorabilidad a prueba citando dos Honoris Causa que hay en su haber -uno de ellos fue publicado por este medio alguna vez-.



El problema está en que son patito.



El “Honoris Causa” del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia por ejemplo, solicita una donación entre 40 y 100 mil pesos AQUÍ MÁS INFORMACIÓN . Probablemente pertenece al “Claustro Doctoral Iberoamericano” que opera de la misma forma AQUÍ MÁS INFORMACIÓN .



La “Fundación Cultural Forjadores de México” que otorga el “premio” Galardón Mujeres de Excelencia por Forjadores de México, también es un negocio que subsiste de los donativos que se hacen para entregar reconocimientos. De 2010 a la fecha lleva 2,700 entregados. Su representante pasó de la contratación, producción y representaciones artísticas , a la organización de eventos de gala -cuyo motivo es la premiación-.