Denuncian a directiva de la Canacope Pachuca por supuestos robos e ilegalidades estatutarias

El pasado 2 de marzo, consejeros de la Canacope Servytur Pachuca ingresaron un escrito ante la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez, además de Héctor Tejeda Shaar, presidente de la Concanaco, mismo que relata presuntas ilegalidades estatutarias por parte de la actual directiva del organismo, así como acusaciones por aparentemente realizar cobros indebidos a los empresarios que superan muchas veces el máximo establecido, presumiendo con ello ingresos millonarios que no reportan ante la autoridad.



Los implicados que son señalados en el escrito de 22 hojas (sin contar anexos), del que EANoticias tiene copia, son Ana Karen Pineda Perea, presidenta; Carlos Gamiño Ríos, consejero y presunto secretario; Héctor Cruz Elizalde y Quendi Cecilia Valencia Majano, ambos consejeros; así como Claudia Casas González, contadora de la Cámara.



Además de las presuntas irregularidades en la conformación del comité directivo, señalaron un probable desfalco, en perjuicio de los empresarios, que podría alcanzar los dos millones de pesos (anuales).









La primer directiva ilegal



A decir de los consejeros Susana Fernández García, Valeria Aguirre Cerrilla, Jesús Rodríguez Sainz, Sabino Gómez Badillo y José Isaac Ortega Perches, además de otra media decena de personas cuyas testimoniales son citadas en el escrito recibido el pasado 2 de marzo por las autoridades que regulan la operación de las Cámaras Empresariales, los hechos datan desde el año pasado.



Los primeros tres meses del año es convocada una asamblea general, misma por la que es designada la directiva así como los consejeros de la Canacope Pachuca. La mitad reelectos y la mitad nuevos.



Tras decidirse la integración de la directiva, misma que dejó como presidenta a Ana Karen Pineda Perea, se designó también como Secretario a José Isaac Ortega Perches y como Tesorero a Héctor Donasiano Bautista Escalona.



Después de celebrada y firmada el acta, según correspondía en estatutos, venía el acto de protocolización ante fedatario para dar legalidad a la asamblea.



Fue en ese momento que con engaños y abuso de confianza, narran que Pineda Perea se llevó la documentación, incluidos originales de los consejeros, supuestamente para notariar el acta y darle legalidad al proceso.



Pero fue allí donde inició el calvario.



Tras tratar de contactar a la presidenta por diversas vías, ésta se negaba a informar sobre el estado de la protocolización. Meses después, incluso fueron expulsados de grupos donde se mantenían en contacto.



Cambiaron incluso la misma página de la Cámara por una nueva que en este momento no llega a los 100 seguidores de los miles con los que contaban.



Tras la intervención de expresidentes de la Cámara y de representantes ante la Concanaco, los quejosos fueron informados sobre su supuesta remoción en su calidad de consejeros y la entrada de nuevos elementos -que no se detallaron-.



Cabe señalar que no se cumplieron los estatutos para celebrar dicho acto, pues debió convocarse una asamblea general, cuya convocatoria debe ser signada por presidente y secretario de la misma, además de conformar un consejo electoral que cuente con la anuencia de al menos 2 expresidentes de Canacope Pachuca.



Cuando los consejeros han tratado de asistir a la Cámara para tratar el tema, la actual directiva o se esconde o manda a trabajadores a impedirles el paso, lo que motivó que procedieran con los órganos reguladores de las Cámaras Empresariales, a saber la Secretaría de Economía y la misma Concanaco con el escrito citado.



Como responsables de la ilegalidad señalaron a Ana Karen Pineda Perea, Carlos Gamiño Ríos, Héctor Cruz Elizalde y a Quendi Cecilia Valencia Majano.