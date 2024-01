Denuncia ciudadana permitió el aseguramiento de grupo delictivo

Los integrantes del Gabinete de Seguridad en la entidad, dieron a conocer en conferencia de prensa, encabezada por el secretario de Gobierno Guillermo Olivares Reyna dieron a conocer los hechos.



Posteriormente, una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública estatal logró ubicar a los señalados en el boulevard Nuevo Hidalgo, a la altura de Plaza Vértice y marcarles un alto, no obstante, el conductor hizo caso omiso y emprendió la huida hacia la carretera México –Pachuca, dando paso a una persecución, con el apoyo a las demás unidades.



Al respecto, el titular de la SSPH, Salvador Cruz Neri, refirió que se dio alcance a dicha unidad en la colonia El Mirador, del municipio de Zempoala, donde se encontraban dos vehículos más, una camioneta Odyssey color gris con placas del estado de Chiapas, así como una camioneta Pick-Up, doble cabina color blanca y sin placas, donde se encontraban más personas armadas quienes al ver la presencia de los elementos realizaron algunas detonaciones de armas de fuego.



No obstante, gracias al trabajo conjunto realizado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSPH), la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se llevó a cabo el aseguramiento de 8 personas.



De las cuales 7 son hombres cuyas siglas son J. E. M. S. y J. A. M. alias ’El Carnicero’, originarios de Jiquilpan, Michoacán; V. A. O. N. y C. T. D. G. alias ’El Chuqui’ o ’El Tavo’ originario de Guadalajara, Jalisco; J. C. M. C. alias ’El Bebé’, originario de San Luis Potosí; C. B. G. C. alias ’El Gordo’ originario de la delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México; V. A. Ñ. H. alias ’El Guayabo’ originario de Tijuana, Baja California; así como una mujer, A. G. L. originaria de Zamora, Michoacán.



Así como 6 armas largas de alto poder, calibre 223 listas para su uso, un arma corta calibre 9 mm, 30 cargadores de arma larga, 2 cargadores de arma corta, 777 cartuchos calibre 223, 16 cartuchos calibre 9 mm, 9 chalecos tácticos, 250 gramos de marihuana, 12 celulares y una tableta; así como las dos camionetas antes referidos y una motocicleta.





Por su parte, David Magaña Muñoz representante de la PGJEH, refirió que a partir de las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, la PGJEH recibió la puesta a disposición de las personas a la autoridad correspondiente en el plazo de las 48 horas.



En ese sentido, el secretario de Gobierno Guillermo Olivares Reyna, resaltó la importancia de la participación ciudadana al denunciar los actos que presencian, por lo que exhortó a la ciudadanía, a que en caso de reconocer a los presuntos delincuentes que han participado en los hechos informados, que denuncien.



No obstante, dio a conocer que de acuerdo a la información proporcionada por las autoridades, se ha podido identificar la probable participación del mencionado grupo delictivo, en un homicidio reciente ocurrido en el Barrio de El Arbolito, de la capital hidalguense, por lo que las personas detenidas se les imputan hechos que la ley sanciona como: posesión de narcótico y la portación de armas de uso exclusivo del ejército, aunque no se descarta que estén relacionados con otros delitos.



Finalmente se reiteró que con esta coordinación estrecha entre todas las instancias de gobierno, se avanza y se permite garantizar que otros hechos de carácter delictivo que se han cometido, no queden impunes.