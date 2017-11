Denuncia en contra del alcalde Raúl Tadeo Nava por un supuesto desvío Dinero.

Derivado de una denuncia en contra del alcalde Raúl Tadeo Nava por un supuesto desvío de 42 millones de pesos, así como de desaparición forzada en contra de Guadalupe Barco Reyes, la Procuraduría General de la República (PGR) inició la investigación de los abogados responsables de la misma, esto al comprobarse que existió la fabricación de dichos delitos en contra del presidente cuautlense.

Por un supuesto desvío de 42 millones de pesos

Cabe mencionar que tras este suceso, el presidente municipal hizo un llamado a una rueda de prensa para dar a conocer a los medios de comunicación esta situación, en donde precisó que la persona implicada en la supuesta demanda de nombre Guadalupe Barco Reyes, cuyo domicilio se encuentra en el estado de Aguascalientes, niega haber presentado dicha denuncia, argumentando que fue un grupo de abogados quienes falsificaron su rúbrica para poder proceder en contra de Tadeo Nava.

De la misma manera, el edil sentenció que dicha situación tuvo en su momento la agravante de que Sarah Barco Reyes, hermana del mencionado anteriormente, interpusiera una denuncia por el delito de desaparición forzada, situación que se comprobó como falsa por el propio implicado, además de la madre del mismo, quien refirió que su hijo nunca ha sido secuestrado como se aseveró en la denuncia interpuesta.

Anunció también que esta situación se viene dando desde el mes de agosto del 2016 y que tras las declaraciones del pasado viernes por parte del auditor general de la entidad superior de Auditoría y Fiscalización, José Vicente Loredo Méndez, en donde precisó la existencia de la investigación por este delito en contra del edil, fue que se tomó la decisión de dar a conocer este hecho a los medios cuautlenses.

Por tal motivo, Alejandro Luna Maldonado, director jurídico del ayuntamiento municipal presentó el expediente número 2044/2016 con fecha del auto 16/12/2016 y fecha de publicación tres días después en el que se confirmó que agentes de la policía federal ministerial, se entrevistaron con el señor Guadalupe Barco Reyes, en el estado de Aguascalientes, mismo que se negó a ratificar dicha denuncia.

Por otra parte, Tadeo Nava precisó tener la sospecha de saber quién pudiera ser el causante de estas acusaciones, precisando únicamente que se trata de un ex funcionario municipal, ex director de obras públicas de la pasada administración que encabezó Jesús González Otero y que en el pasado habría tratado de extorsionar a Tadeo Nava con 25 millones de pesos, esto a cambio de no promover el juicio de destitución de su cargo; por lo que el director jurídico del ayuntamiento de Cuautla dijo que los nombres de los abogados que falsificaron la firma de Barco Reyes no pueden ser revelados, ya que se encuentran bajo un seguimiento penal en contra de los mismos por parte del ayuntamiento municipal y que revelar sus nombres podría entorpecer las acciones que se llevan a cabo, puntualizó.

