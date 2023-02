Denuncia MORENA al PRI y a su precandidata en Edomex por acarreo de menores en evento de precampaña

Los representantes de MORENA ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) denunciaron al PRI y a su precandidata Alejandra del Moral, por el acarreo de menores al mitin organizado en Metepec el pasado 10 de febrero, al argumentar que no solo se violaron derechos de niñas y niños, sino también la legislación electoral al incurrir en actos anticipados de campaña.



En la queja presentada se solicitan medidas cautelares, así como que se impongan las sanciones respectivas a los imputados ’dado que se encuentran violando el Estado democrático de Derecho y los principios que rigen la función electoral’.



De acuerdo a la queja presentada por MORENA, se señala que la materia de la denuncia se debe al traslado de jóvenes estudiantes de un plantel educativo de Metepec a un evento con fines electorales.



Se da cuenta que el 14 de enero inició el periodo de precampaña para la gubernatura del Estado de México, siendo un hecho público que Alejandra del Moral es precandidata única del PRI, en el marco del proceso de selección de candidaturas, en el presente proceso electoral 2023.



Entre las pruebas se mencionan evidencias periodísticas, según las cuales, el día 10 de febrero del presente año, se tuvo conocimiento a través de distintos medios de comunicación de un evento realizado en Metepec, Estado de México, por parte de la precandidata del Partido Revolucionario Institucional, Alejandra del Moral Vela, donde se detectó la presencia de estudiantes de CBT 2 Metepec.



Medios como AD Noticias y Revolución Tres Punto Cero publicaron notas describiendo los hechos como ’Acarrea del Moral a niños y estudiantes para llenar mitin del PRI en Metepec’.



El partido político MORENA presentó ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México la denuncia por vulneración del interés superior del menor y actos anticipados de campaña, atribuible al Partido Revolucionario Institucional y su precandidata única, Alejandra del Moral Vela.



Dentro de las consideraciones, se hace notar que Alejandra del Moral, así como su partido el PRI, claramente transgredieron la normatividad electoral por llevar a menores de edad a eventos proselitistas, por lo que existe una vulneración al interés superior de la niñez.



Por lo que toca a la materia electoral, se justificó que los menores de edad no son ciudadanos aún, por lo que se consideran actos anticipados de campaña porque las precampañas solo van dirigidas a los militantes y simpatizantes.



Por otra parte, existen ’Lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral y una de las medidas básicas que la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha tomado para prevenir riesgos en la red, es que niñas, niños y adolescentes tengan conciencia que existen y cuáles son; también deben saber que tienen derecho a decidir e imponer límites a terceras personas para que no utilicen sus fotografías, videos, nombre, voz u otro dato que pueda volverse en contra de su propia dignidad’.



’En tal sentido, los partidos políticos sí tienen el derecho de reunirse, pero con ciudadanos, es decir con personas mayores de edad para que sean estas quienes por convicción política voten por alguna fuerza política y no con grupos que no están enfocados para votar’.



Por lo que, en este caso, se constata que el Partido Revolucionario Institucional es responsable de las infracciones a la normativa electoral en las que ha incurrido Alejandra del Moral Vela por violaciones al interés superior de niñas, niños y adolescentes y actos anticipados de campaña que se denuncian.



La queja fue interpuesta por José Francisco Vázquez Rodríguez, representante propietario del partido político MORENA ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.



Asimismo, se informa que esta representación tiene conocimiento que madres y padres de familia denunciaron que Alejandra del Moral utilizó formatos oficiales del Gobierno del Estado de México para engañar a los menores de edad del Colegio de Bachillerato Tecnológico 2 con la finalidad de acarrearlos a un mitin político en Metepec, quienes pensaban que asistirían a una conferencia académica.