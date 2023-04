Denuncia Hidrosistema de Córdoba por despojo de aguas

Córdoba, Ver., (17 de marzo de 2023).- Hidrosistema de Córdoba interpuso este viernes una denuncia contra quien resulte responsable por el despojo de aguas que sufrió el municipio en días pasados por el desvío del afluente de la laguna de Nogales, asimismo, por las afectaciones que pueda haber en la tubería como fugas o fracturas.



El apoderado legal de Hidrosistema, Adrián Martínez Escandón, informó que se acudió al Ministerio Público de la Federación en Orizaba, donde se interpuso la denuncia tal y como marca el artículo 395 del Código Penal Federal donde se deriva el despojo de aguas, pese a que Córdoba tiene la concesión por parte de la Conagua.



No obstante, el subdirector de Operaciones y Proyectos Hidráulicos de Hidrosistema, Óscar Trujillo Galván, dijo que durante la mañana se cerraron las compuertas, regresando el cause normal a los ductos de Córdoba; sin embargo, personal de la paramunicipal realizó trabajos en la red para sacar el aire que ingresó por la falta de agua, y de esta manera, disminuir la afectación a la infraestructura.



’Una parte de la población se vio afectada porque no se contó con los niveles óptimos para la correcta distribución, hubo baja presión del agua en los hogares, afectando al 70 por ciento de los usuarios. El personal brinda mantenimiento en las líneas de desfogue, a las válvulas expulsoras para regularizar el servicio y permitir la llegada de agua a los tanques de almacenamiento a fin de recuperar el nivel y disponer el líquido vital".



El corte de agua, según los expertos, puede provocar daños al acueducto por los cierres de manera repentina, ya que aparecen burbujas de aire y dañan el acueducto, lo que puede resultar una fractura de la tubería y fugas, retrasando más el suministro de agua.



Finalmente, la directora de Hidrosistema, indicó que van a continuar con la denuncias para que se desarrollen todas las diligencias y no vuelva a ocurrir este hecho en fechas posteriores.