Denuncia Gobernador protección del Poder Judicial de la Federación a delincuentes

Xalapa, Ver., 10 de agosto de 2023.- En posicionamiento conjunto de los tres Poderes de Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez denunció la protección a delincuentes por parte de jueces federales que, ’mediante amparos chuecos, han vulnerado los derechos de las víctimas e ignorado el dolor de sus familias’.



Al afirmar que muchos de los argumentos jurídicos versan en desconocer principios básicos de la ley y sobre todo en relegar la justicia, que es el asunto de fondo, lamentó que en las últimas tres semanas hayan sido liberadas 33 personas vinculadas a proceso, de las cuales 21 fueron aprehendidas por homicidio, pederastia, secuestro y violación.



’El caso de la jueza Angélica N no es ni el primero ni el único; quizá sí, uno en el que los lazos de corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación quedan muy claros y al descubierto’, sentenció, convencido de que tal situación no es sólo inadmisible, sino que rompe con el Estado de Derecho y lastima a la sociedad.



Luego de dar lectura a por lo menos 20 amparos concedidos por diversos juzgados de Distrito, demandó que se detenga esta perversidad y no se siga solapando a los jueces que han incurrido en excesos, generando más violencia contra las víctimas.



A su vez, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, dijo no coincidir con las resoluciones del Poder Judicial federal, pues sus autoridades facilitan la evasión y sustracción de la justicia a los investigados, sin tomar en cuenta el impacto de regresar a las calles a quienes representan un riesgo inminente para la seguridad de la población.



Por otra parte, la presidenta de la LXVI Legislatura local, diputada Margarita Corro Mendoza, consideró que los juzgadores obedecen a la oligarquía que los nombró y se enriquecen sin pudor alguno, siendo la gota que derramó el vaso la liberación de una jueza que protegió a un peligroso delincuente.



La fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, aseveró que la institución que encabeza está siempre del lado de las víctimas, actuando apegada a la ley y los derechos humanos, por lo que exhortó a los tres órdenes de gobierno y los diversos sectores a sellar un pacto contra la impunidad y las intenciones maliciosas de tinte político, para así construir un Veracruz de paz, respeto y justicia.