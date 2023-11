Denigra regidor de Pachuca a pobladores mediante campaña en redes (VIDEO)

En su afán de ser considerado como candidato a alcalde por la capital hidalguense, Ricardo Crespo Arroyo, expresidente del PRI estatal en Hidalgo y actual regidor por dicho municipio, realiza una serie de videos con motivo de promover su imagen. El problema está en que explota la imagen de personas en situación de pobreza, expone a menores de edad y habla de temas delicados que revictimizan a las personas.



Su actitud ha sido comparada en redes con la de Ricardo Anaya. Aquí un video donde pueden constatarse:





En un video realizado por este medio se evidencian fragmentos de su material donde no les da un trato digno a las personas.



En uno de ellos por ejemplo, graba a una señora de la tercera edad que en compañía de sus nietos relata las dificultades que ha vivido su hija en cuanto a drogadicción y alcoholismo, lo que no dudó el regidor en exponer en el material, pagando por ello una despensa.



En otro de ellos se encarga de comprar el medicamento a una menor de edad de la que tampoco guarda su identidad. Allí, cuando el abuelo de la menor le dice que trabaja en la construcción, él revira diciéndole que es un albañil en tanto que cuando la madre de la misma le comentó cuál era su ingreso, de inmediato le dijo que no le alcanzaba.



Los internautas de diversas plataformas se dieron cuenta del uso que hace de las personas en situación de pobreza para promoverse y le han vertido diversas críticas, mismos que además han sido acompañados por lo que parece un humor negro involuntario.



Uno de esos momentos se dio cuando a un menor con parálisis, imposibilitado para usar sus extremidades, le propone regalarle “un balón”. Otro de ellos se dio cuando compra despensa a un señor y le obsequia un zacate para tallar la espalda a dos manos, cuando la persona solamente tenía movilidad de una, no sin antes decirle que se lo regalaba para que se tallara.



También está el momento cuando visita a un menor que se hacía cargo de su padre y éste no había comido en dos días al no tener alimentos en su hogar. Luego de aparentemente verse conmovido, le comenta que le va a comprar despensa y otros electrodomésticos, que lo espere en su casa. Al regresar, le vuelve a preguntar si comió y por qué no ha comido, cuando ya le habían explicado la razón.



Si bien el regidor apoya a la gente que sale en sus videos, las formas que tiene le han provocado diversas críticas, pues parece que en ocasiones ni siquiera se da cuenta del trato que les llega a dar a las personas, como a la que le hizo repetir en más de una ocasión que “No tenía para comer” y por ello le regaló mil pesos.