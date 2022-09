Demuelen tres casas instaladas en terrenos con uso de suelo agrícola

En cumplimiento a la política de crecimiento urbano controlado en Texcoco, creado para no permitir asentamientos humanos desordenados, la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, ejerció acciones de demolición de construcciones instaladas fuera del perímetro establecido como parte del Plan de Desarrollo urbano Municipal y se da seguimientos a los procesos jurídicos correspondientes.



El Director del área Juan Domingo Sánchez Calixto, explicó que luego del procedimiento jurídico correspondiente, se tuvo que ejercer está acción, ya que las viviendas fueron instaladas en terreno de uso agrícola, lo que de acuerdo a los lineamientos de desarrollo urbano en el estado de México no está permitido, e incluso quien lo haga queda en riesgo de perder su libertad.



Sánchez Calixto señaló que la zona en donde se realizó la demolición, está muy cerca al lago de Texcoco, en donde: ’solamente se puede sembrar y realizar actividades agrícolas, no puede haber vivienda’, señaló.



Al mismo tiempo que pidió a los que busquen comparar un terreno: ’no se dejen sorprender, antes de comprar verifiquen el uso de suelo del predio, porque luego los afectados son los ciudadanos’, dijo el Director de Desarrollo Urbano y Ecología de Texcoco.



Cabe señalar que desde el año 2004, el gobierno municipal mantiene una política contra el establecimiento de asentamientos urbanos desordenados, de alto impacto e irregulares, permitiendo solo el crecimiento orgánico y natural que se da en las familias texcocanas.



Señaló que para evitar este tipo de asentamientos se está trabajando en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Desarrollo Urbano, con la finalidad de delimitar y hacer que se respeten los límites fijados dentro del plan de Desarrollo Urbano Municipal.



A su vez se mantienen reuniones con ejidatarios de Texcoco, con la finalidad de orientarlos para evitar que terrenos de cultivo se conviertan en asentamientos humanos desordenados.



Tras un recorrido con personal de la Fiscalía Especializada para Combatir Delitos Cometidos por Fraccionadores, se aseguraron predios lotificados y se determinó continuar con los procesos jurídicos para demoler construcciones irregulares de acuerdo a la ley.