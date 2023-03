Delito fraccionar predios fuera del límite del plan de desarrollo urbano en Texcoco

Con un 70 por ciento de territorio de Texcoco está libre de vivienda, por ello se creó un plan municipal de desarrollo urbano para el 2003, en donde el gobierno municipal de Texcoco tiene cartografiado cada uno de los asentamientos irregulares por zonas urbanas, de crecimiento y zonas comerciales, además de lugares donde se puede o no construir.



A través de la Dirección de Desarrollo Urbano municipal, se busca informar a la ciudadanía sobre las zonas irregulares y que no se puede construir, informó el titular del área Juan José Domingo Sánchez Calixto.



Explicó que el territorio de Texcoco se encuentra delimitadas las áreas naturales protegidas por un decreto estatal desde febrero del 2022, el cual tiene divididas: el Lago de Texcoco, Molino de las Flores, sistema Tezcotzingo y la zona Ixta-Popo, las que son ’intocables’, dejó el claro.



Indicó que: ’la zona lacustre es decir la baja montaña catalogada como zonas de usos de suelo agropecuario, solo son predios de siembra y para pastores de ganado, los que se ubican en Coatlinchán, Montecillos, Boyeros, San Bernardino; la costa chica que comprende las comunidades de San Felipe, Tocila, La Magdalena, las que tienen marcado cuál es su zona urbana, hasta donde pueden crecer la comunidad y desde donde empieza la zona agropecuaria. ’Es ahí donde entramos para cuidar nuestra zona de reserva natural, puntualizó.



Agregó que la zona de la montaña es la más importante porque ahí se recargan los mantos acuíferos, es una fábrica natural de oxígeno para todo el Valle de México.



Ante ello pidió a la ciudadanía se informe antes de adquirir una propiedad en territorio municipal, ’tenemos un gran problema con la gente que se le ha vendido y que ha ido creciendo, ya que terminan con grandes problemas de acreditación patrimonial, porque cómo todo es clandestino los dejan en estado de indefensión ciudadana y entonces todos los servicios y la certeza jurídica la reclaman al municipio, cuando la ley de desarrollo urbano estatal dice quien fracciona debe de dejarte toda la urbanización básica a tu terreno (agua, drenaje, calle, guarniciones y banquetas y electrificación), pero además no se pueden suministrar servicios en zona irregulares o fuera de los límites marcados por el Plan de Desarrollo Urbano’.



Por ello, advirtió que: ’para no comprar problemas, es importante contar con escritura, en el caso de los predios ejidales un título parcelario siempre y cuando tengan licencia de uso de suelo habitacional, además de estar dados de alta ante el Instituto de la Función Registral del estado de México (IFREM) oficina regional en Texcoco’, estableció.



Como dato mencionó que cuando ellos pertenecen al ejido es una propiedad social, eso significa que, si somos un grupo de ciudadanos que se nos fue dotado una serie de tierras para el ejido, pero para uso agropecuario, pasando el tiempo con la reforma agraria se les dota de un lugar para que ellos sean propietarios pequeños, propiedad social o pequeña propiedad no modifica en nada el uso de suelo’, por lo que llamó a los pequeños propietarios a acatar el plan de desarrollo urbano’.



Indicó que si es un predio que se desprende de otro más grande se debe contar con la licencia de subdivisión esa la emite desarrollo urbano estatal, por lo que pidió a los compradores que no compren problemas al adquirir un predio irregular, y a los pequeños propietarios que: ’no se fraccione sin los permisos del gobierno del estado de México que van de la mano con el gobierno municipal, ya que estarían incurriendo en el delito de fraccionamiento clandestino’.