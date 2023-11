Delfina Gómez toma protesta a 14 nuevos funcionarios de dependencias mexiquenses

TOLUCA, Estado de México.- La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez tomó protesta a servidores públicos de 14 dependencias de la Administración estatal, a quienes les recordó que el objetivo principal de su gobierno es poder servir a los mexiquenses, para garantizarles mejores condiciones de vida, siendo un gobierno cercano y de puertas abiertas a la ciudadanía, escuchando a la gente y atendiendo sus necesidades.



La Maestra Delfina Gómez afirmó que su prioridad es servir a las familias mexiquenses, por lo que instruyó que ’El Poder de Servir’ significa poner por encima a los ciudadanos y no lo intereses personales, no caer en la inercia burocrática y a trabajar en territorio y no desde el escritorio.



La Mandataria estatal llamó a las y los servidores públicos a honrar los principios que ha marcado el Presidente Andrés Manuel López Obrador: No mentir no robar no traicionar; valores que distinguen a los gobiernos de la Cuarta Transformación.



La Gobernadora Delfina Gómez tomó protesta a:



Secretaría General de Gobierno

• Alejandro Viedma Velázquez, Subsecretario General de Gobierno.

• César Faz Ruelas, Subsecretario de Desarrollo Municipal.



Secretaría de Finanzas

• Reyes Ruiz González, Subsecretario de Planeación y Presupuesto.

• Bernardo Barranco Villafán, Director General Sistema Mexiquense de Medios Públicos.

• Rafael Flores Mendoza, Director General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México (COPLADEM).



Secretaría de Bienestar

• Irma Sosa Solís, Subsecretaria de Desarrollo Regional Valle de Toluca.



Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura

• Jorge Baltazar Briones, Subsecretario de Desarrollo Urbano, Agua y Obra Pública.



Secretaría del Campo

• Arturo Trejo Galicia, Director General de Desarrollo Rural.

• Alejandro Santiago Sánchez Vélez, Director General de la Protectora de Bosques del Estado de México.



Secretaría de Cultura y Turismo

• Maritza Zulema Sánchez Lugo, Directora General de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca.

• Agustín Herrera Pérez, Director General del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México.

• Diana Ena Rodríguez Pulido, Directora del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario Texcoco.



Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

• Héctor Raúl García González, Procurador de Protección al Ambiente del Estado de México.



Secretaría de las Mujeres

• Leticia Calvario Martínez, Directora General de Igualdad Sustantiva.



Secretaría de Movilidad

• Ricardo Delgado Reynoso, Subsecretario de Movilidad.

• Mario Ariel Juárez Rodríguez, Director General de la Junta de Caminos del Estado de México.

• Fernando Cabrera Perea, Director General Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM).



Consejería Jurídica

• José Carmen Castillo Ambriz, Subsecretario de Justicia.

• Sonia Janeth Cruz Miranda, Directora General del Registro Civil.



Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación

• Víctor Ávila Akenberg, Director General del Consejo Mexiquense de Ciencias y Tecnología.



Coordinación General de Comunicación Social

• Nayeli Gómez Castillo, Coordinadora General de Comunicación Social.



Vocería de la Gubernatura

• Celeste Ramírez Hernández, Vocera de la Gubernatura del Estado de México.



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México

• Karina Labastida Sotelo, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México.