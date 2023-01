Delfina Gómez será precandidata única de MORENA a la gubernatura del Estado de México 2023

CIUDAD DE MÉXICO.- La maestra Delfina Gómez Álvarez será la Precandidata única de MORENA en el proceso para la gubernatura del Estado de México, cuya jornada electoral será el 4 de junio de 2023.

’El Estado de México es un estado con 18 millones de habitantes que necesita mucha atención. Es un proyecto que hemos ansiado durante mucho tiempo. Tenemos toda la experiencia de hace seis años, pero, sobre todo, tenemos el compromiso y ese amor por darle lo mejor y representar a MORENA en nuestro Estado de México’, expresó la maestra Delfina Gómez tras el anuncio.

Delfina Gómez arrancará el proceso de precampaña por la gubernatura del Estado de México con una ventaja de más de 20 puntos en las preferencias electorales, de acuerdo con encuestas como Parametría, Enkoll, Tresearch International y Demoscopia, publicadas en medios nacionales como El Universal y El Financiero.

En conferencia de prensa en la sede de MORENA nacional, el mexiquense Horacio Duarte Olivares fue designado como Coordinador de la precampaña, por su amplia experiencia en los procesos electorales y en la defensa del voto, además de ser el abogado del desafuero de Andrés Manuel López Obrador.

’El trabajo de mi compañero y amigo, el licenciado Horacio Duarte Olivares, fortalece este equipo, por lo que he decidido nombrarlo Coordinador de la precampaña y en su momento Coordinador de la campaña formal’, ahondó la maestra Delfina Gómez.

Por su parte, Higinio Martínez Miranda fungirá como Delegado Especial del CEN de MORENA en el Estado de México.

’Es una persona visionaria y que ha mostrado mucho cariño por las y los mexiquenses, y mucho trabajo por el Estado de México, por eso Higinio Martínez será el Delegado Especial para el proceso electoral’, explicó Gómez Álvarez.

En la trayectoria de la maestra Delfina Gómez destaca haber sido la primera mujer de izquierda en convertirse en alcaldesa en el Estado de México (Texcoco, 2013-2015), y la primera mujer Secretaria de Educación Pública.

Además, la maestra Delfina Gómez fue Delegada Federal de los Programas de Bienestar del gobierno del Presidente López Obrador en el Estado de México, así como Diputada Federal y Senadora de la República.

Al respecto de su nombramiento, Horacio Duarte Olivares afirmó que ’con mucha lealtad y compromiso agradezco a la maestra Delfina Gómez la designación para coordinar la precampaña y, en su momento, la campaña para que llegue la transformación al Estado de México. En los últimos meses, las encuestas señalan que MORENA encabeza las preferencias electorales y en el escenario en el que la maestra Delfina es la precandidata, vamos a mantener esa tendencia’.

Por su parte, Higinio Martínez señaló que ’este es el quinto proceso en el que vamos a apoyar a la maestra Delfina Gómez y ya ganamos los cuatro anteriores: para alcaldesa, para diputada federal, para la gubernatura que ganamos en 2017 y como senadora. Esta nueva oportunidad también, no hay ninguna duda porque estoy convencido de que la mayoría de la gente quiere un cambio en el Estado de México’.

En tanto, el Dirigente Nacional de MORENA, Mario Delgado, destacó la trayectoria de la maestra Delfina Gómez, y dijo que ’ella ha mostrado una gran eficacia y lealtad absoluta al hoy presidente de la Republica y una real convicción de que el Estado de México puede tener un mejor destino. Lo ha demostrado gobernando, no sólo aspirando, no sólo en discursos o en intenciones’.

De acuerdo con el Calendario Electoral publicado por el Instituto Nacional Electoral (INE), el periodo de Precampaña en el Estado de México comprenderá el periodo del 14 de enero al 12 de febrero de 2023.