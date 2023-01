Delfina Gómez se encuentra con 15 mil morenistas en Tultepec

TULTEPEC, Estado de México.- Con el hashtag #LaEsperanzaDelCambio llega a #Tultepec, la maestra Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de MORENA a la gubernatura del Estado de México, se encontró con 15 mil militantes y simpatizantes del pueblo conocido como la ’capital de la pirotecnia’, para agradecerles que con su esfuerzo la esperanza de cambio se fortalece.



"La esperanza de cambio no solo se fortalece, sino que crece con la participación de militantes y simpatizantes que todos los días luchan por un mejor Estado de México’, dijo.



La maestra Delfina Gómez recordó que durante años ha recorrido el Estado de México junto a morenistas que sin tener un puesto, un cargo o salario siguen apoyando la transformación porque los mueve el amor y esperanza de un mejor futuro para sus familias.



’Que nos vean bien porque estamos preparándonos no solo con el amor, sino con el compromiso y el trabajo y sé que vamos a lograr el cambio’, externó ante los artesanos pirotécnicos militantes y simpatizantes, que en varias ocasiones interrumpieron su discurso con porras y fanfarrias.



En Teoloyucan, acompañada del dirigente estatal del Partido Verde, José ’Pepe’ Couttolenc, y del presidente nacional de Unidos Por Un Mejor País, Juan Hugo de la Rosa, la maestra Delfina Gómez pidió a militantes y simpatizantes hacer conciencia para distinguir el verdadero cambio que trae el movimiento de transformación, de aquellos que no voltean a ver a la gente.



’Que nuestros compañeros entiendan que efectivamente existe la gran oportunidad de cambiar nuestra realidad, y dejar del lado a quienes no ha querido visibilizar a las comunidades, a quienes les falta empatía con nuestros campesinos, transportistas, jóvenes, maestros y mujeres’, señaló.



En el Barrio de San Pedro, en Zumpango, Estado de México, la maestra Delfina Gómez externó su orgullo de pertenecer a MORENA, pues es un movimiento cimentado en los valores de no mentir, ni robar y no traicionar.



’MORENA me ha enseñado principios y que la confianza se paga escuchando las necesidades de la gente y trabajando, tomando decisiones desde el territorio y no detrás de un escritorio’, finalizó la maestra Delfina Gómez