Delfina Gómez recibe en su campaña por el cambio del Edoméx a exlíderes de Movimiento Ciudadano

VILLA DEL CARBÓN, Estado de México.- La maestra Delfina Gómez, candidata de MORENA, PT y PVEM a gobernadora del Estado de México, recibió en su campaña por el cambio del Estado de México a exlíderes de Movimiento Ciudadano durante su visita a Villa del Carbón.



’En este proyecto cabemos todos y juntos vamos a ganar’, señaló la maestra Delfina Gómez al respecto de la adhesión, y continuó: ’en MORENA tenemos una militancia, unión y una organización que admiro y respeto, así que me emociona mucho que las y los compañeros de Movimiento Ciudadano también se sumen a este esfuerzo por el cambio que ya merece nuestro estado’.



La maestra Delfina Gómez resaltó también la unidad que existe entre MORENA, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM) que consolidaron el plan de Gobierno del Bienestar 2023-2029, denominado ’Propuestas de Cambio’ que incluye Primer Empleo para Jóvenes, Mujeres de Bienestar, Seguridad y Cero Corrupción, transporte público y agua para todos, con el que trazan una ruta hacia el bienestar que tanto necesitan 18 millones de mexiquenses que habitan el Estado de México.



’En este proyecto hay muchas ganas de trabajar y buena voluntad para beneficiar al pueblo mexiquense’, sostuvo la maestra Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Estado de México por la candidatura común ’Juntos Hacemos Historia en el Estado de México’, conformada por MORENA, PT y PVEM.



La maestra Delfina Gómez pidió a militantes, simpatizantes y a la ciudadanía en general a sumarse a este proyecto por el cambio en el Estado de México ’saliendo a las calles a tocar, no sólo puertas, sino también corazones y conciencias.



Ya nos toca tener un gobierno diferente, más humano, un gobierno que administre mejor los recursos, o un gobierno que sea más justo, en especial, para los más necesitados’.



La voluntad del pueblo del Estado de México es que haya un cambio: ’aunque por ahí se diga que las encuestas son sólo números, no pueden ignorar la voluntad de la gente, no pueden desconocer que ocho de cada 10 mexiquenses ya quieren un cambio, y el deseo de la gente es lo más importante’, explicó la maestra Delfina Gómez ante 2 mil habitantes de Villa del Carbón.