Delfina Gómez no tiene miedo al debate público: Higinio Martínez

San José del Rincón, Méx., a 12 de abril de 2023. Tras señalar que la maestra Delfina Gómez, candidata a Gobernadora por Morena-PT-PVEM, no tiene miedo al debate, el coordinador especial de Morena para el proceso electoral, Higinio Martínez Miranda aseguró que la abanderada de su partido sí asistirá, pero no con las reglas que quiera imponer la aspirante que va perdiendo, pues es la que va a arriba en las encuestas quien las pone.



Al acompañar a la maestra Delfina, en su recorrido por este municipio, lamentó que por su desesperación, el PRI promueva que la maestra le tiene miedo al debate con su candidata, lo que es falso, luego de que Morena solicitara ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), cambiar la fecha del debate del 20 al 28 de abril, por temas de agenda.



’La maestra va a debatir públicamente, desde ahora lo está haciendo, pero lo va a hacer en un evento programado por el IEEM.



No hay ningún miedo. Nada más que no es la que va perdiendo la que pone las reglas, la que va ganando, la que va arriba en las encuestas es la que pone las reglas, así es como son las cosas, aquí y en China, en todos los debates del mundo, no hay ningún miedo’, apuntó el texcocano.



Higinio Martínez subrayó que la fecha no está acordada que se hará en los próximos días, y que la maestra Delfina Gómez irá perfectamente preparada para debatir, por lo que llamó a las y los ciudadanos a respaldar a la aspirante morenista, que sigan el debate y vean que será ella quien ganará la elección.



’Vamos a invitar a todo el pueblo del Estado de México que vea el debate, que lo siga por televisión y por radio, vamos a ver las propuestas de la maestra Delfina, y veremos el ataque y las calumnias del otro partido hacia ella’.



Subrayó que en debate de las dos candidatas a la Gubernatura, los mexiquenses podrán ver dos proyectos de contraste, ’más de lo mismo’, que ofrecen desde hace 12 y 6 años, o ’el cambio’ que ofrece la maestra Delfina para el Estado de México.