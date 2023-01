Toluca, Méx.-El delegado especial de Morena para el proceso electoral a la Gubernatura, Higinio Martínez Miranda acusó a partidos políticos de oposición, entre ellos el PAN y el PRI, de insistir en generar perjuicios a la precandidata de Morena Delfina Gómez, con el propósito de ofender, denostar, descalificar y estimar una afectación a su esfera de derechos político-electorales, con acusaciones graves e ineficaces porque no demostró los hechos supuestamente ilegales.





Delfina Gómez, no cometió ningún delito como ya resolvió el INE y el Tribunal Electoral, pero es un tema que pretende usar el PRI como parte de su guerra sucia, que consideró como una afectación a su esfera de derechos político-electorales, declaró el senador mexiquense.





Recordó que lo que resolvió el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es que Morena no registró algunos ingresos para su fundación, y por lo cual se aplicó una multa, por lo que ya es caso cerrado, y del cual fue exonerada Delfina Gómez.





’No hay nada, ningún señalamiento, ninguna autoridad ha dicho que haya cometido algún delito, y segundo, que quienes somos de Texcoco como era ella, sabemos que no lo hizo, se ha magnificado este tema de un 10 por ciento a los trabajadores de Texcoco; no es cierto, fue un descuento voluntario que aportaron los funcionarios de confianza’, explicó.





El delegado especial morenista precisó que las aportaciones fueron de empleados de confianza y no de todos los trabajadores municipales, pues ni policías, ni empleados de servicios públicos, ni sindicalizados realizaron aportaciones o se les descontó sueldo alguno.





Incluso la propia ex alcaldesa de Texcoco realizó aportaciones de su suelo para actividades de tipo social en el municipio y fue de manera voluntaria.



’Ni la maestra Delfina ni sus funcionarios cometieron delito alguno, ni dolo, ni manejo irresponsable, ni abuso’, apuntó.



Adicionalmente, Higinio Martínez sostuvo que Morena cuenta con una estructura propia para cubrir cada una de las 6 mil 500 secciones electorales para la elección de la Gubernatura, y a la que se sumará también las del PVEM y del PT para impedir cualquier intento de fraude.





’Son cientos de miles de militantes, millones de simpatizantes, y son 6 mil 500 dirigentes, con esa estructura que va a estar trabajando hasta el día de la elección estamos confiados que vamos a ganar, y hay varias otras cosas más que nos da la confianza de que no va a suceder lo que ocurrió hace seis años que nos vayan a hacer fraude porque descuidemos casillas o porque abuse el gobierno del estado, o el gobierno federal del recurso económico’, dijo.





Martínez destacó que ahora el PRI no cuenta con el respaldo del gobierno federal como hace seis años en el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien envío a todos sus funcionarios federales a operar en la elección del Estado de México, para concretar el fraude.