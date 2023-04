Delfina Gómez no cae en provocaciones y se concentra en sus propuestas

Toluca, Méx, 20 de abril de 2023.- En el Primer Debate entre Candidatas a la Gubernatura organizado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), la maestra Delfina Gómez no cayó en provocaciones y de manera tranquila se concentró en dar a conocer sus propuestas en los temas de Combate a la corrupción, Violencia de género, Servicios públicos y Cultura y recreación, aseguró el diputado local Faustino de la Cruz Pérez, quien añadió que la maestra ganó el debate.



Durante esta noche observamos que mientras que Alejandra del Moral ’estaba desencajada repitiendo la misma sarta de mentiras y promesas que han hecho por sexenios’ los gobiernos del PRI, la maestra Delfina de manera ecuánime hablaba sobre sus propuestas y daba los argumentos necesarios para resolver los graves problemas que enfrenta el Estado de México. ’Ella tiene los elementos, tiene la capacidad, y tiene los valores y principios para poder dirigir los destinos del Estado de México’, enfatizó.



Hay que resaltar que en el debate se observó un comportamiento agresivo y clasista de la candidata de la Alianza PRI-PAN-PRD, Alejandra del Moral contra la maestra Delfina Gómez, quien actuó con mesura y se enfocó en resaltar sus proyectos que buscarán acabar con la corrupción, los privilegios y por primera vez tener un gobierno que escuche y sea cercano a la gente.



Y a pesar de que Alejandra del Moral, aseguró en el debate que no ha tenido ningún señalamiento en sus cargos, omite señalar que ha sido parte fundamental de las instituciones que encubren la corrupción y la impunidad, y omitió mencionar que fue una alcaldesa con privilegios al asignarse un aguinaldo de 370 mil pesos cuando gobernó Cuautitlán Izcalli.



La aspirante tricolor no pudo presentar propuestas para combatir la corrupción porque forma parte del sistema que en 12 años dejó 9 hospitales en obra negra y que a pesar de que se aprobaron 2 mil millones de pesos en los últimos dos años, no fueron terminados.



Al mismo tiempo, Faustino de la Cruz hizo hincapié en que durante el Primer Debate, lo que debería de ser un ejercicio democrático, el árbitro electoral permitió parcialidad en los moderadores, sin embargo, la honestidad de la maestra Delfina ganó, al expresar de manera clara las propuestas de gobierno encaminadas al bienestar de las y los mexiquenses.