Delfina Gómez gana el debate: ’Después de 100 años, el Pueblo gobernará el Estado de México’

TOLUCA, Estado de México.– ¡La maestra Delfina Gómez ganó el primer debate por la gubernatura del Estado de México! Con el brazo en alto y una indiscutible sonrisa de satisfacción, la candidata de MORENA, PT y Partido Verde abandonó la Sala del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).



’Ganamos el debate y vamos a ganar esta gran batalla para que después de 100 años, el pueblo gobierne el Estado de México.



El cambio está muy cerca y faltan pocas semanas para terminar con el mal gobierno y que florezca la esperanza en un gobierno del pueblo y para el pueblo’.



Afuera, entre porras de ¡gobernadora, gobernadora! de la militancia y simpatizantes de MORENA, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, la maestra Delfina Gómez manifestó su alegría por haber tenido la oportunidad de ahondar ante las y los mexiquenses sus propuestas de cambio para el Estado de México.



’Es la oportunidad de que gobernemos uno de nosotros, con propuestas elaboradas, no desde el escritorio, sino con las propuestas que nos han entregado los ciudadanos y por eso vamos a ganar esa gran batalla’, expresó la candidata morenista Delfina Gómez.



En su intervención en el debate, la maestra Delfina Gómez fue enfática al exponer sus propuestas de cambio en los cuatro temas que rigieron el encuentro con la candidata de oposición: ’Combate a la Corrupción’, ’Violencia de Género’, ’Servicios Públicos’, y ’Cultura y Recreación’.



COMBATE A LA CORRUPCIÓN; ’SE LES ACABÓ LA ROBADERA’

La maestra Delfina Gómez dio a conocer sus principales proyectos a favor de los mexiquenses en materia de combate a la corrupción, e indicó que hay una deuda muy grande a la ciudadanía ’el gobierno del Estado de México tiene tres grandes problemas: CORRUPCIÓN, CORRUPCIÓN, CORRUPCIÓN’.



Asimismo, aseguró que erradicará el clientelismo de los programas sociales y los servicios públicos, e impulsará la rendición de cuentas para que los habitantes del Estado conozcan cómo y en qué se gastan los recursos públicos, además de que se fortalecerá el sistema estatal anticorrupción.



Entre los muchos ataques personales de su contrincante, la maestra Delfina Gómez se enfocó en la audiencia del debate, exponiendo al pueblo del Estado de México, su proyecto ’Propuestas del Pueblo para el Cambio’.



’En el Estado de México no se robará más. Aplicaré los preceptos de la 4T: no robar, no mentir, y no traicionar al pueblo’.



NI UNA MUJER MÁS VIOLENTADA. TODO LOS RECURSOS PARA EVITARLO



La maestra Delfina Gómez, candidata de MORENA, PT y Partido Verde, aseguró que la violencia de género es un tema muy importante a resolver, por lo que será un eje trasversal en su gobierno. Indicó que, en el 2022, los homicidios en el Estado de México fueron de 269 casos y de feminicidios 138, lo cual revelan una realidad preocupante y debe obligar a darle mayor atención, por lo que aseveró que implementará acciones contundentes para ’prevenir, atender, sancionar y erradicar cualquier acto de violencia contra las mujeres’.



Asimismo, señaló que existirá una coordinación con los tres órdenes de gobierno para aplicar mecanismos de seguimiento y evaluación en la prevención, la justicia y la reparación del daño, además de que se creará en los municipios la ’Policía de Género’.



’Fortaleceremos la vinculación entre las cámaras de seguridad con los botones de pánico de las unidades de transporte público y los Centros de Control y Mando (C5).



También reforzaremos las casas de refugio’, explicó la maestra Delfina Gómez.



Con gran énfasis, la maestra Delfina Gómez, quien encabeza la candidatura común ’Juntos Hacemos Historia en el Estado de México’, destacó que el programa ’Mujeres con Bienestar’ no sólo inyectará apoyos económicos, sino será de gran ayuda para que las mujeres mexiquenses puedan crear sus propios negocios y concluyan sus estudios en todos los niveles.



RESCATE AL TRANSPORTE PÚBLICO Y AGUA PARA TODOS

’Lo primero que se tiene que hacer es organizar el transporte público. Hay mucho transporte tolerado y eso se debe al clientelismo que existe. Si hay un buen transporte ganamos todos’, señaló la candidata morenista Delfina Gómez.



Al revelar que los mexiquenses perdemos 900 horas o 37 días al año en el tránsito vial para llegar a nuestros destinos, la maestra Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Estado de México por MORENA, PT y PVEM, propuso rescatar del abandono total las vialidades mexiquenses.



Las propuestas directas que expuso en el Debate son: Ampliar la línea 5 del Metro de Politécnico a Tlalnepantla; poner en operación el plan maestro de articulación de todos los sistemas de transporte; ampliación del Tren Suburbano; concluir varios tramos del Mexibus y el Mexicable Naucalpan-Mina San Martín. Además de realizar una enorme operación de bacheo en todo el territorio.



Sobre el grave problema del agua que afecta a miles de mexiquenses todos los días, la maestra Delfina Gómez propuso un programa de rehabilitación de las redes de distribución hidráulicas para frenar las fugas de agua; corregir la contaminación de las fuentes de suministro como el Río Lerma y la Presa Madin; modernizar las plantas potabilizadoras y de saneamiento e impulsará un programa de reforestación con la participación ciudadana.



’El 40 por ciento del agua que se desperdicia se debe a las fugas que se tienen y no le quieren invertir porque son obras que están por abajo y no se ven’.



’ESPACIO GANADO A LA CULTURA ES UN LUGAR PERDIDO PARA EL CRIMEN’



Con esta frase, la maestra Delfina Gómez abordó el último tema del debate, en el que agregó que no sólo impulsará el encanto de los pueblos mágicos, sino que hará realidad la integración de todos sus pueblos en el desarrollo de sus comunidades a través de la cultura, del arte y de la creatividad.



Expuso ante los televidentes y radioescuchas mexiquenses, que su gobierno incluirá a la cultura como una brújula en el desarrollo de su pueblo, a la par de la educación y del reconocimiento de las virtudes de cada región.



’Seremos un gobierno de creación y de cultura, no de élite y de ocurrencias’, concluyó su amplia exposición la maestra Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Estado de México por MORENA, PT y PVEM.