Delfina Gómez: ’Este 18M ratificamos que la soberanía energética es un ejemplo de lucha de la Transformación’

CIUDAD DE MÉXICO.- ’Demostramos que los buenos somos más y que la defensa de la soberanía energética es un ejemplo de lucha de la Transformación que hace eco en el Estado de México’, expresó la maestra Delfina Gómez al asistir a la Conmemoración del 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera.



Con 500 mil mexicanas y mexicanos reunidos en el Zócalo de la Ciudad de México, la texcocana destacó que el Pueblo es capaz de lograr grandes cosas cuando los liderazgos son dignos representantes de sus causas.



’Hace 85 años el Pueblo acompañó al general Lázaro Cárdenas en la consumación de la Expropiación Petrolera, defendiendo los recursos que por derecho nos pertenecen’, señaló la maestra Delfina Gómez, ’como ciudadanas y ciudadanos tenemos la obligación de seguir esas luchas’.



La ex senadora de la República y ex secretaria de Educación Pública manifestó que el sentimiento de la nación, y de las y los mexiquenses, es seguir defendiendo la soberanía energética, con la refinería de Dos Bocas y la nacionalización del litio, así como promoviendo la autosuficiencia alimentaria por medio de la preservación de las especies ancestrales de maíz y la protección a los derechos del campo.



En ese sentido, quedan luchas pendientes, como en el Estado de México, remarcó la maestra Delfina Gómez, donde el bienestar social y la garantía de los derechos humanos son tarea de todas y todos, ahondó.

















’En el Estado de México aún hay muchas luchas pendientes, y el Pueblo mexiquense sabe que merece esa justicia social que por décadas le ha sido negada’, afirmó la también ex diputada federal.



Por último, reconoció que la concentración en el Zócalo capitalino es una demostración de que ’somos más las y los que queremos lo mejor para México’.