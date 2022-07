Delfina Gómez e Higinio Martínez encabezan encuesta en Edomex

Ciudad de México, a 20 de julio de 2022. Delfina Gómez e Higinio Martínez encabezan los resultados de la encuesta de conocimiento realizada por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena en la primera parte del ejercicio para elegir a la o el coordinador de los Comités de Defensa de la 4T en el Estado de México.



En conferencia de prensa, el dirigente nacional Mario Delgado anunció que se realizaron dos ejercicios distintos, con una muestra de mil 200 llamadas telefónicas en la entidad, sobre el conocimiento de los aspirantes, divididos en mujeres y hombres. De la lista de las 20 mujeres, la preferencia la encabeza Delfina Gómez Álvarez.



Mientras que en la consulta de los 49 aspirantes hombres, el más posicionado es el senador Higinio Martínez Miranda. Ambos texcocanos se perfilan para que alguno de los dos pueda ser elegido como la o el abanderado de Morena para concretar la transformación en el Estado de México.



Y sobre la evaluación de autoridades, los encuestados calificaron con un 6.4 al Presidente Andrés Manuel López Obrador, y un 17.8 por ciento lo hace con un 10, y al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo refleja un 4.8 de calificación, y solo un 4.4 de los consultados lo califica con 10.



Respecto a los resultados de la primera encuesta, el senador Higinio Martínez sostuvo que estará atento a la segunda encuesta y respetará los resultados, pues al registrarse al proceso acepta las reglas establecidas por la dirigencia nacional y subrayó que en la recta final, el partido se mantendrá unido.



’Acepté las reglas del juego y en consecuencia si gano, me esperará mucho más trabajo del que he hecho durante 47 años de actividad política. Si no soy designado, respetaré el resultado y apoyaré a quien resulte beneficiado con dicha nominación’, puntualizó.



Higinio Martínez destacó que encabezar el mayor porcentaje de conocimiento entre los aspirantes hombres es resultado del movimiento que lo respalda, que es el más grande de la entidad, de las visitas a alrededor de 100 municipios, varios de ellos en más de una ocasión, y del acercamiento con miles y miles de liderazgos de Morena y de otras expresiones políticas.



En la encuesta también se confirmó que en la intención de voto por partido para el 2023, Morena cuenta con el 34.4 por ciento, mientras que el PRI refleja un 15.1 por ciento y el PAN 10.4 por ciento.



De acuerdo con las reglas establecidas por la Comisión de Encuestas, habrá un segundo ejercicio donde se elegirán entre 4 a 7 perfiles, para medir los atributos positivos y negativos de las y los aspirantes.



Mario Delgado precisó que en la segunda encuesta se medirán los atributos que la gente percibe en cada uno de las y los aspirantes como honestidad, cercanía con la gente, credibilidad, conocimiento del estado, y si estaría dispuesto a votar o no por el o ella, y se hará una separación con los militantes de Morena sobre a quién consideran el mejor perfil, para al final seleccionar a quien resulte mejor posicionado, con mayor potencial de organización y para enfrentar la competencia electoral.



’Hay muchos adversarios que quisieran vernos divididos, pero se van a quedar con las ganas, porque tenemos dirigentes, militantes, liderazgos comprometidos con nuestro movimiento, con el proyecto que encabeza el presidente de la República, todos han antepuesto el interés personal por el de la transformación del estado y vamos en unidad’, subrayó.