Delfina Gómez arranca precampaña ante 22 mil militantes en Toluca

TOLUCA, Estado de México. Ante 22 mil militantes y simpatizantes de todos los rincones de la entidad, la maestra Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de la alianza MORENA-PT y PVEM, arrancó su precampaña para el proceso electoral por la gubernatura por el Estado de México, con un mensaje claro sobre la corrupción que impera en la entidad.



’Han sido 100 años de una oscura noche, pero pronto el pueblo mexiquense hará que amanezca. Este año, recibirán una inolvidable lección de dignidad quienes están unidos por seguirse repartiendo privilegios y robar. Porque si algo tenemos los mexiquenses es dignidad y nadie la va a comprar’, expresó la maestra Delfina Gómez en un emotivo discurso ante 22 mil militantes y simpatizantes congregados a un costado del Palacio de Gobierno de Toluca, en el Estado de México.







’Este pueblo es tan noble que, a pesar de haber sufrido tantos abusos y abandonos, no está motivado por la venganza, al contrario’, agregó la precandidata única de la Alianza MORENA-PT-PVEM, la maestra Delfina Gómez, ’el motor de nuestra victoria es la esperanza de un futuro nuevo y el amor por nuestro pueblo’.

La maestra Delfina Gómez agradeció a las y los mexiquenses por su confianza y reiteró, ante la aprobación de los presentes, ’han sido muchos años esperando esta oportunidad para que en el Estado de México haya un gobierno verdaderamente del pueblo y para el pueblo. Plural, incluyente y sobre todo honesto. Un gobierno que no mienta, no robe y no los traicione’.