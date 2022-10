Dejó pendientes Oficialía Mayor la donación de 17 predios para Bancos del Bienestar en Hidalgo

Aunque Martiniano Vega Orozco, Oficial Mayor de la administración de Omar Fayad, se apresuró para donar, regalar, rematar y hasta intercambiar predios propiedad del Gobierno del Estado para beneficiar a sus cercanos y cuates, en el caso de aquellos que iban a ser destinados para edificar Bancos del Bienestar no tuvo prisa alguna y será la administración de Julio Menchaca la que destrabe las donaciones correspondientes.



LEA AQUÍ LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS PREDIOS REGALADOS Y REMATADOS POR MARTINIANO VEGA







Mientras el oficial mayor de Fayad movilizó todos los recursos a su cargo para en sus últimos meses beneficiar a la exsecretaria de Finanzas Jessica Blancas para otorgarle un terreno, embarrada ésta en el escándalo de los 807 millones de pesos “perdidos” en Accendo Banco, así como también para beneficiar a otros particulares, con la Secretaría del Bienestar no tuvo la misma disposición de apresurar los trámites.



Abraham Mendoza Zenteno, titular del Bienestar en Hidalgo, señaló que cuando se inició la gestión con el funcionario se buscaron 28 predios, propiedad del gobierno de Hidalgo, para instalar allí igual número de sucursales del Banco.



Tras un análisis técnico de la Sedena, el número de propuesta viables se redujo a 17, mismas de las que no se continuó con el trámite y será en la actual administración que se destraben los procesos para la donación.



Mendoza Zenteno reconoció que existe buena coordinación con el actual ejecutivo local y por ello confió en que se cubra la meta de edificar el total de las 119 sucursales que tienen como meta.



Los ayuntamientos también tienen 38 gestiones pendientes



Si bien en un principio no existía la disposición por parte de algunos ayuntamientos para llevar a los pobladores los Bancos del Bienestar, el delegado federal reconoció que ha habido un cambio de actitud y que los mismos pobladores han insistido a sus autoridades para que recapaciten y culminen el trámite, por lo cual existen 38 procedimientos más para liberar las escrituras.



Sumados las 29 sucursales que actualmente operan, más los 38 que se gestionan con ayuntamientos y los 17 del gobierno del estado, solamente faltarían 35 zonas para llegar a la meta, de las cuales, se informó que habría unas 14 con avances.



Algunos ayuntamientos siguen renuentes sin embargo.



Pese al gran número de población beneficiada, existen algunos como el de Tepehuacán de Guerrero, encabezado por José Juan Viggiano, donde en un principio se hicieron tres propuestas, pero luego de escoger la más conveniente técnicamente, se arrepintieron y dieron marcha atrás, pues señalan que lo requieren para darle uso de estacionamiento y almacén.