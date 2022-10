Deja México los primeros lugares de impunidad a nivel internacional

En comparación con el Índice de 2017, en 2020 México dejó de ocupar los primeros lugares en la lista de países con mayor impunidad, ubicándose ahora en la posición 60 entre los 69 países analizados, con un índice de 49,67, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad México 2022.



En la revisión del 2022, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), revisaron la situación de 86 países, de los cuales en 69 de ellos fue posible analizar los grados de impunidad siguiendo nuestra metodología, mientras que para los 17 restantes presentaron una situación de ’impunidad estadística’.



Lo anterior se debe a que estos países tienen una serie de inconsistencias en la información estadística que reportan y que en algunos casos no llegaron a reportarlos, ya sea por problemas de capacidad para generar estadísticas o falta de voluntad política para reportarlas, expresó la UDLAP.



"Los países en situación de "impunidad estadística" representan casos que han sido analizados en el IGI 2017 o que, en tanto son parte del G20, no hay razón que justifique su no disposición a reportar datos", indicaron.



México se ubica en la posición 60 entre los 69 países analizados, con un índice de 49,67 que, si bien cuenta con 10 puntos más frente al promedio global (39,9), se encuentra lejos de acercarse del país peor evaluado.



Los países peor evaluados son Tailandia con 62.82, Honduras (59.69), Marruecos (58.04), Argelia (57.63), Azerbaiyán (54.56), Paraguay (53.15), Guayana (52.07), Nepal (51.94) y Kirguistán (51.80).



Los tres estados con más altos niveles de impunidad son: Estados de México con 74.55 puntos, Baja California y Veracruz.



El Índice global dio a conocer las entidades que tienen un mayor número al promedio nacional de jueces y magistrados para atender a su población son: Campeche (11.96), Chihuahua (7.40), Zacatecas (7.27), Baja California Sur (6.51), Colima (6.29), Nayarit (5.34), Sinaloa (5.29), Durango (5.18), Guerrero (4.94), Tabasco (4.91), Guanajuato (4.69) y Ciudad de México (4.66).